Výběr oceněných měla na starosti stejně jako v minulých letech odborná komise. Ani třebovští občané ovšem nepřišli zkrátka, více než tisícovka se jich zapojila do hlasování o nejoblíbenějšího sportovce města, jímž se stal mladý tenista Tadeáš Dorazil.

V PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉŘE

Vyhlášení výsledků 23. ročníku městské ankety se konalo v zaplněných zámeckých prostorách ZUŠ. Dvouhodinový program slovem doprovodil Přemysl Dvořák, o kulturní doprovod se postarali tanečnice studia Háčko, saxofonisté Tomáš Moravec a Kristýna Steffanová, sólové zpěvačky Jana Haasová a Terezie Steffanová doprovázené Alexandrou Vrátilovou. Přitom nebyla nouze o permanentní potlesk.



V jednotlivých věkových kategoriích ocenili odborníci přínos následujících sportovců. Mezi žactvem do 15 let to byli první tenista Tadeáš Dorazil, druhá šachistka Leona Bártová a třetí fotbalista Marek Sotolář. Mezi mládežníky do 19 let byli vyhlášeni cyklistka Markéta Hájková (1.), atletka Hana Hájková (2.) a hokejista Tomáš Kavan (3.). V kategorii dospělých si pro ocenění přišel trojlístek Zdeněk Ošťádal (motokárové závody), Martin Bína (atletika) a David Lysoněk (sportovní střelba).



Zapomenuto nebylo ani na kolektivy, konkrétně sálové fotbalisty, fotbalové starší žáky a hokejové mladší žáky. Vyhodnocenými trenéry se stali volejbalisté Marie a Richard Adamovi, fotbalista Petr Václavek a střelec Pavel Závorka.

VE SKUPINĚ LEGEND

Za dosažené výsledky a zviditelnění Moravské Třebové získali čestné uznání starosty města i další persony dobře známé ze sportovních arén: fotbalista Roman Šatník, hokejista Roman Muselík, tenistka Iva Kodešová a travní lyžař Daniel Mačát. Sportovní osobností za svůj celoživotní přínos pro městský sport byl zvolen Václav Mačát. (pm, rh)