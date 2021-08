OBRAZEM: Česko versus Slovensko. Litomyšl viděla špičkový hokejbal

Litomyšlský zimní stadion hostil elitní světové hokejbalové týmy. V přípravných utkáních se střetly reprezentace Česka a Slovenska, a to jak áčka, tak výběry do 21 let.

Česko versus Slovensko, hokejbalové A týmy. | Foto: Petr Šilar

Po dlouhé době bylo možno uspořádat reprezentační srazy a proti silnému soupeři to pro české trenéry byla příležitost, jak vidět v akci adepty národního dresu a jejich aktuální formu. „Jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát alespoň po samostatných stříleních. Každé vítězství se počítá, navíc na této mezinárodní úrovni.“

Reprezentační trenér Jiří Mašík po sobotním zápase Zápasy, do kterých zasáhli a do jejichž střelecké listiny se zapsali i vyslanci východočeských klubů, měly velmi dobrou úroveň a nabídly fanouškům atraktivní podívanou. Sobota: Česko U21 – Slovensko U21 1:2 SN (0:1, 0:0, 1:0 – 0:1). Branky: Rozlílek – Čulen, rozhodující nájezd Cifranič. Česko A – Slovensko A 2:1 SN (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0). Branky: Kruček, rozhodující nájezd Šlehofer – Študenc. Neděle: Česko U21 – Slovensko U21 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). Branky: Stupka, Macek, Bogdány, Langr – Longauer, Šulek. Česko A – Slovensko A 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). Branky: Singer 2 – Minárik, Martinusík, Salajka, Tomkovič, Bilik.