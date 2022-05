Cena společnost Charvát Group s.r.o.: Brexit – ž. Složil. Pohár BICZ Holding: Forever Dry – ž. Bartoš. Cena společnosti Tipsport: Lianel – Kocman. Cena města Pardubic – I. kvalifikace na 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou: Del Rey – Kocman. Cena Služeb města Pardubic: Yara – ž. Složil. Cena společnosti Falcon security s.r.o.: Coupstar – ž. Faltejsek. Cena Jezdectví: Maková Panenka – ž. Faltejsek. Cena za podpory Premin: Čáryjape – Čmiel. Cena Dostihového klubu: New Friend – ž. Verner.

Jak již bylo řečeno, tak do hlavního závodu vybíhal jako favorit Theophilos s žokejem Josefem Bartošem. Vítěz Velké pardubické z roku 2019 k tomu měl velmi blízko.

Po vyběhnutí na travnatý ovál dominoval a běžel si za vítězstvím.Tempa se od úvodních metrů první kvalifikace ujal zkušený Stretton s žokejem Jaroslavem Myškou.

Del Rey s Jakubem Kocmanem.Zdroj: Deník/Luboš JeníčekTen odvodil podstatnou část dostihu. Jemu dlouhou dobu sekundovali Mr. Spex a Player. Naopak vzadu se drželi oba slovenští zástupci, a to Star s Matuským a Paris Eiffel s žokejem Cagáněm.

Pole koňů se drželo pohromadě po podstatnou část závodu a spolehlivě skákali přes jednotlivé překážky.Na ovál vybíhala trojice Stretton, Player a Theophilos jako první. Favorit celého dostihu Theophilos však nastartoval vyšší stupeň a běžel si pro vítězství.

Strettona a Playera však rychle dobíhal sedmiletý valach Del Rey, který se nadechl k senzačnímu závěru. Zařadil vyšší stupeň a v cílové rovince doběhl Theopholise, kterého o nos porazil. O výsledku musela rozhodnout cílová fotografie.

Překvapivé vítězství Del Reye čekal málo kdo. „Ve skrytu jsem doufal, že tam nos strčil. Del Rey je talentovaný a pořád se posouvá. Zda zamíří v sedmi letech do Velké pardubické je otázka na majitele, ale zřejmě ano,“ řekl trenér vítězného Del Reye Zdeněk Mimra, který hnědáka připravuje v Častolovických Horkách na Královéhradecku.

Tentokrát jen double

V sedle vítěze seděl Jakub Kocman, který se na tři vítězství připsal k titulu žokeje.V tomto mítinku zopakoval vítězství z úvodních květnových dostihů.

Prvenství obhájil v sedle Lianela a ukázal, že bude patřit mezi favority Poplerova memoriálu, který se běží při mítinku Velké pardubické. Jestli se však tento hnědák postaví zrovna na start sprintu pro krosové rychlíky, je otázkou.

„Ještě nás před Velkou čeká Cena Válečníka na 3300 metrů. Lianel by ale mohl klidně běžet delší trať,“ uvedl trenér vítězného koně Stanislav Popelka. Hattrick v tento dostihový den nikdo nezaznamenal.

Ovšem jak trenér Popelka, jehož kořistí se stala také Cena služeb města Pardubic s Yarou, tak i další aktéři brali po dvou vítězstvích. Double se podařil žokeji Pavlu Složilovi, stáji Dr. Charvát i žokeji Janu Faltejskovi. Zvítězil s Coupstarem a také v červeno bílém dresu Makové Panenky.

„Vítězství zařídil žokej Faltejsek, ale dojmy máme dobré, i když nějaké chyby tam byly, ale klisna na rovině všechno dohnala,“ řekl asistent trenérky Radim Petřík.

Zapamatovat si diváci mohli i svěřence Josefa Váni, valacha se jménem Forever Dry. „Majitel Josef Dufek si na něj počkal a kůň mu to vrátil. Podal super výkon, u něj je to jen o zdraví,“ komentoval zasloužené vítězství Forever Dry, trenér Josef Váňa.

Glosa Tomáše Macha

Hokejová aréna. To je oč tu běží…

Koňáci se bouří. Důvod je zcela zřejmý. Nový projekt s kterým vyrukoval majitel Dynama Pardubice Petr Dědek. Tím je stavba nové hokejové arény v prostoru za dostihovým závodištěm. To budí velké emoce nejen u některých Pardubáků. Mnohdy kladné, jelikož projekt vypadá opravdu velkolepě a mnoho fanoušků dostihů to dokáže uznat. Ale vzkaz od koňáků zní jasně: „Projekt pěkný, ale stavte si to jinde.“ Už se sepisují petice a je tedy otázkou kam spor dvou významných sportů dojde…