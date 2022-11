BK KVIS Pardubice – SK Slavia Praha 93:90 (20:23, 49:49, 67:68). Body: Šafarčík 17, Čolak 16, Rikić 14, Štěrba 13, Vyoral 10, Pekárek 7, Svoboda 6, Švrdlík 4, Burda 4, Potoček 2 – Bruner 21, Kheil 20, Dworsky 13, Páleník 12, P. Pumprla 11, Rožánek 8, Jelínek 4, R. Pumprla 1. Rozhodčí: Blahout, Pokorný, Kovačovič, Fauly: 19:20, Trestné hody: 20/14 – 17/13. Trojky: 11:15. Doskoky: 33:23. Diváci: 725.

Vanja Miljković, asistent trenéra BK KVIS Pardubice: Celý tým je moc rád za výhru. Samozřejmě nemůžeme být úplně spokojeni, protože jsme dostali 90 bodů, ale nakonec jsme vyhráli týmovostí a trošku i něčím jiným, než basketbalovými dovednostmi: charakterem. V koncovce jsme hráli to, co chceme hrát. Rozhodla hlavně naše obrana v posledních třech čtyřech útocích Slavie. Ukázali jsme chemii, která byla potřeba, abychom na konci dovedli utkání k vítězství. Opakuji, přestože náš výkon nebyl úplně stoprocentní, tahle výhra se hodně počítá a věřím že nám hodně pomůže.

Petr Šafarčík, hráč BK KVIS Pardubice: Musím uznat, že Slavia byla jedním z nejtěžších soupeřů, proti kterému jsme v letošní sezoně nastoupili. Určitě nejtěžší, proti kterému jsme hráli doma, se vší úctou k Nymburku, který v té době neměl takovou formu. Slavia je hrozně nepříjemná, rychlá, všichni jsou mobilní, každý umí hrát s míčem. My jsme 35 minut vůbec nehráli to, co jsme chtěli, na co nás trenéři dva dny připravovali. Na druhou stranu si tohoto vítězství hrozně cením, i když jsme dlouho nehráli dobře, tak v posledních čtyřech pěti minutách jsme zapnuli a ukázali, co v nás je. To, že jsme to ukázali právě v klíčové fázi, že jsme v rozhodujících momentech dokázali hrát s klidnou hlavou přesně to, co chceme, je pro tenhle tým dobrá zpráva.

BK KVIS Pardubice vs. SK Slavia Praha.Zdroj: Milan Křiček

Pavel Beneš, trenér SK Slavia Praha: Hodnotí se mi to těžko, protože jsme odehráli páté utkání venku s těžkým soupeřem, popáté hráli dobře a popáté odjíždíme poraženi. Mohlo by se zdát, že bychom mohli být naštvaní, ale předvedli jsme vynikající výkon. Pardubice mají výborný tým, pasuji je minimálně na semifinále. My jsme celý týden trénovali bohužel jen v sedmi lidech, kluci holt chodí do práce a do školy, tak to je. Na to, co jsme dokázali na Pardubice natrénovat, jsme odehráli fantastické utkání. Nevím, jestli si domácí výhru úplně zasloužili, protože jsme většinou byli ve vedení. Závěr nám utekl neuvěřitelnými chybami, musíme být disciplinovanější. Kluci ale odvedli maximum, máme na čem stavět.

Radek Pumprla, hráč SK Slavia Praha: Hořké hodnocení, protože dát venku 90 bodů a prohrát… Dostat 93 bodů je hrozně moc. Prohráli jsme prvním poločasem, kdy jme dostali skoro 50 bodů, to není hra, jakou se chceme prezentovat. Celkově jsme ale odehráli dobré utkání s velmi kvalitním soupeřem. Venku každého trápíme, ale možná nám chybí i trochu štěstíčka.

BK KVIS Pardubice vs. SK Slavia Praha.Zdroj: Milan Křiček

Před reprezentační přestávkou stihne Beksa odehrát ještě domácí duel proti Brnu. Hraje se v sobotu 5. listopadu od 17.30.