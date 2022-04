Na semifinále čekala Chrudim dlouhých devatenáct dní. Nebylo to však znát.

Ve čtvrté minutě se poprvé měnilo skóre. Po kopnutém rohu Koudelky zavěsil do šibenice David Drozd.

Everton (v červeném) sice branku nepřidal, ale patřil k nejlepším hráči na chrudimské palubovce.Zdroj: Aleš Vladyka

Pražané se časem dostávali taktéž do příležitostí, ale prostřelit domácího strážce tyčí se jim nepodařilo. Dudu předváděl zákroky, které překvapovaly kdekoho, ale nutno podotknout, že při domácích chvílemi stála i branková konstrukce.

Druhou trefu zaznamenal Slováček, když po centru Koudelky tečoval míč a přestřelil vyběhlého Vondráčka.

Po pauze se obraz hry příliš nezměnil a Chrudimští s přehledem drželi svůj náskok. Třetí a poslední branku zaznamenal podruhé Slováček. Chrudimští už Pražany do ničeho nepustili a pohlídali si první domácí vítězství v této sérii.

V utkání exceloval na straně Chrudimi především dvojice hráčů Slováček a Koudelka, kteří se podíleli na všech brankách svého mužstva.

„Nemůžu utkání hodnotit jinak než pozitivně. Vstoupili jsme do zápasu celkem dobře, když jsme dali rychlý gól. Své branky hodnotit nechci. Nezáleží na tom, kdo góly dá,“ hodnotí výkon Matěj Slováček a dodává: Musím říct, že jsme k prvnímu semifinále přistoupili dobře a zaslouženě jsme vyhráli.

Zdroj: Youtube

K utkání se vyjádřil i kapitán Slavie Praha Jan Homola: „Dělaly nám potíže jejich auty a signály. V prvním půli nás tím dostávali pod tlak, i když jsme se na to dívali na videu. Ve druhém poločase jsme se dost zvedli. Náš výkon měl vzestupnou tendenci, ale domácí mají zkušený tým, který si náskok pohlídal. Chrudim byla daleko silnější na balonu. My jsme se někdy zbytečně báli a odkopli balon, což musíme do dalších utkání zlepšit. Další souboje budeme bojovat a nedáme jim nic lacino.“

Druhé semifinálové utkání se odehraje již tuto středu 20. 4 od 20:15 na půdě pražské Slavie.

FK Chrudim – SK Slavia Praha 3:0 (2:0)

Branky a nahrávky: 3. D. Drozd (Koudelka), 15. a 23. Slováček (Koudelka). Rozhodčí: Petr, Rygl – Kliner. ŽK: 0:1. Stav série: 1:0. FK Chrudim: Dudu (Javorski) – Koudelka, Slováček, P. Drozd, D. Drozd – Everton, Torres, Doša, Max – Radovanovič, Kubát, R. Mareš, Balog. SK Slavia Praha: Vondráček (Karpiak) – Homola, Záruba, Daniel, Jošt – Křemen, Leovski, Ševčík, Vaktor – Hrdina, Brychta, Sláma, Sita.