Litomyšlský mužský basketbal se po dlouhé době probudil k životu. Tým Adfors Basket je novým účastníkem východočeské ligy a jak naznačila jeho úvodní vystoupení, nemusel by v ní hrát druhé housle.

Litomyšlští basketbalisté se po letech vrátili na sportovní scénu. | Foto: Adfors Basket Litomyšl

Původně měl klub přihlášená dokonce dvě družstva, béčko však nakonec stáhl. „Důvodem tohoto kroku byl nedostatek hráčů, kteří se mohou pravidelně zapojit do soutěže. U některých mužů je z pracovních či jiných důvodů nereálné účastnit se každého utkání a navíc někteří starší hráči nemohou absolvovat tak velkou zátěž jako mladí kluci. Navíc pendlovat mezi oběma týmy mohou jen hráči do 24 let, což je také značně omezující,“ vysvětlil trenér a předseda klubu Martin Šorf.