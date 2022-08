Obhájí Pardubice titul? To musí domácí jezdci zabrat

Prach a vůně benzínu. To se pojí s letošní plochodrážní extraligou, která má naplánované čtyři závody, stejně jako v loňském roce. První se už konal, a to na pražské Markétě, kde vyhráli domácí jezdci před borci ze Slaného a Pardubicemi. Ten druhý se uskuteční dnes, po bezmála čtyřech měsících, na plochodrážním stadionu obhájce titulu ve Svítkově, a to od 18 hodin.

Pardubičtí závodníci skončili na pražské Markétě na bronzové pozici. Doma však budou chtít zvítězit. | Foto: Petr Makušev