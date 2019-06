Na atletickém stadionu ve Zlíně se uskutečnilo mistrovství České republiky ve vícebojích všech kategorií. Svitavskou atletiku tam reprezentovala poličská rodačka ELIŠKA ČERVENÁ, která se do soutěže kvalifikovala z druhého místa republikových tabulek.

ZAHODILA NERVOZITU

Svoji pouť za vysněnou medailí v sedmiboji starších žákyň začala na trati 100 metrů překážek časem 14,65. Po první disciplině z ní opadla nervozita. Brzy poté následoval skok vysoký, v němž zdolala 166 centimetrů a potvrdila roli favoritky. Ve vrhu koulí zaznamenala výkon 11,19 m. Poslední disciplínou prvního dne mistrovského závodu byl sprint na 150 metrů Tuto trať doslova prolétla v čase 18,71, což pro nic znamenalo nový osobní rekord a zajišťovalo i pořádnou porci bodů. Po prvním dnu soutěže opouštěla zlínský stadion na průběžném vedoucím místě, ale současně také s vědomím, že druhý den na ni čeká velká dřina k dosažení medailového umístění.

POTVRDILA SVOJI FORMU

Hned po ránu čekal na účastnice sedmiboje skok daleký, který je Eliščinou tradičně silnou disciplínou. Což v sektoru potvrdila, výkonem 544 centimetrů si upevnila prozatímní vedení v soutěži. Do jejího konce zbýval ještě hod oštěpem a ani v něm nezaváhala, toto náčiní poslala do vzdálenosti 35,10 m a znovu tím prokázala svoji excelentní připravenost na tento republikový šampionát. Do závěrečné osmistovky nastupovala s velkým bodovým náskokem a časem 2:34,29 zakončila spanilou jízdu za zlatou medailí!



Trenér Milan Bouček mohl být s vystoupením své talentované svěřenkyně plně spokojen, vždyť se celkovým součtem 5133 bodů zařadila na třetí místo českých historických tabulek v kategorii starších žákyň. Velké poděkování patří také trenérovi Karlu Petrželovi, který připravoval Elišku na vrhačské disciplíny.



Po krátkém odpočinku čeká mistryni republiky na konci června Olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji.

MČR v sedmiboji starších žákyň:

1. Eliška Červená

(TJ Svitavy)

5133 bodů

2. Jessica Nechanická

(TJ Sokol Nová Paka)

5013 bodů

3. Kristýna Prokešová

(SKP Nymburk)

4659 bodů