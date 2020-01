Ve vzájemných střetech krajských rivalů se něco takového rozhodně nestalo. A poněkud šokující nebylo jen skóre 100:65, ale i obraz hry. Hosté si lidově řečeno ani neškrtli a vůbec v ničem nepřipomínali obvyklé Pardubice.

Nebyla herní činnost, ve které by proti nabuzeným Turům měly nárok. A to prakticky od první minuty. Aktuální rozpoložení týmů zkrátka nemůže být odlišnější…

Ukázalo se, že předchozí ligové vítězství Dekstone Turů nebylo dílem náhody, o víkendu se však Beksa ve druhém poločase zvedla a zápas zdramatizovala. Tentokrát nemohla na nic podobného ani pomýšlet, naopak v závěrečné minutě ji svitavský benjamínek Jiří Svojanovský ještě navíc pokořil trojkovou střelou znamenající „stovku“

„Do utkání jsme šli s úmyslem dominovat od prvních minut. Chtěli jsme si vybudovat náskok, který budeme pořád zvyšovat, což se nám konečně povedlo. Byl to rozdíl oproti některým minulým zápasům, kdy jsme byli plus patnáct bodů, ale udělali z nich ještě drama, když jsme se přestali koncentrovat. Postup na finálový turnaj do Plzně byl naším cílem a jsem rád, že jsme ho splnili,“ měl radost svitavský pivot Luboš Kovář, jenž k demolici konkurenta přispěl osmnácti body.

Final Four českého poháru se bude hrát 14. a 15. února ve sportovní hale města Plzeň.

Zapomenout na ostudu ze Svitav se Pardubice pokusí v Kooperativa NBL doma proti Kolínu (18:00), Tuři vyzvou ve šlágru 21. kola druhou Opavu (17:30).