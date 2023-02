O dva a o čtyři. Tuři zvládli velmi těžké zápasy a mají jednadvacet výher v kuse

Základní skupina Východ pro ně byla procházkou růžovým sadem, v nadstavbové části první ligy basketbalistů však svitavští Tuři dokazuji, že umí zvládat i náročné a vyrovnané bitvy. V pátek resp. v neděli to byly hned dvě, Svitavy protáhly vítěznou sérii na 21 duelů v řadě a upevnily si umístění na první pozici. Pokud ho udrží, a vše tomu nasvědčuje, vstoupí do play off z nejvýhodnějšího postavení.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa