Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – Famózní vystoupení Seana O'Briena nasměrovalo svitavské basketbalisty ke dvanáctému vítězství v sezoně. Američan zaznamenal za svých třiatřicet minut na palubovce devětadvacet bodů (střelba z pole 13/12), třináct doskoků a sedm asistencí (užitečnost 48!!). Jeho výkon položil základy k cenné výhře a udržení druhého místa v tabulce.

Další pozoruhodná bitva Dekstone Turů na soupeřově půdě byla opět vítězná. Snad to bylo po zásluze, vždyť ve vedení strávili více než osmatřicet minut, jenže kdo by se na to ptal, kdyby domácí Medvědi dotáhli v závěrečném hracím období svoje povstání z popela, tedy ze stavu minus třináct… Jenže Tuři poněkolikáté v sezoně dokázali, že je podobné věci jako ztráta slibného náskoku nevykolejí, a velké finále napínavého duelu zvládli.

Svitavský nástup do zápasu byl skvělý (2:11), ostatně to nebylo naposledy během utkání, kdy se hostům povedla bodová šňůra. Nebylo to ovšem ani naposledy, co o nadějný odstup rychle přišli. Důsledkem bylo, že po třiceti minutách byl rozdíl pětibodový a všechno tedy zůstávalo otevřené. Zkraje čtvrté čtvrtiny pálili Tuři ostrými z perimetru (Marko a dvakrát Svoboda) a zdálo se, že tenhle úder bude rozhodující. Nebyl a na vině byly četné ztráty, které soupeř potrestal a jeho stíhačka skončila obratem výsledku na 89:88!

Jiného by to možná nalomilo, ne tak současné Tury. Ti nechali Kolínské ve vedení pár sekund, než si ho vzali zase zpět a tentokrát natrvalo. Klíčovým faktorem koncovky byly šestky a protože velmi důležté proměnili Kovář se Svobodou, museli domácí zariskovat a to jim nevyšlo. Marko a hrdina zápasu O'Brien udrželi nervy na uzdě a z trestných hodů dali razítko na vítězství Turů.

Ty během utkání a především ve druhém poločase srážely ztráty, na druhé straně vynikli vyšší úspěšností střelby, byli lepší na doskoku a za pozornost stojí rovněž osm bloků. Mimořádný individuální počin O'Briena byl tím důležitější, že na domácí straně zahrál podobně famózně Šafarčík, a také z toho důvodu, že ze hry musel odstoupit zraněný Slezák.

„Vyhráli jsme, máme z toho radost, ale výkony některých hráčů byly na pováženou. Musíme si to rozebrat, trochu se vrátit na zem, i když to rozebírání bude snazší díky tomu, že jsme zvítězili. Sean O'Brien odvedl velký výkon, užitečnost 48 hovoří za vše. Sedm minut bez něj jsme však prohráli o sedmnáct bodů, což je k zamyšlení,“ uvedl trenér Lubomír Růžička.

17. KOLO:

BC Geosan Kolín – Dekstone Tuři Svitavy 90:95 (16:19, 43:48, 64:69)

Body: Šafarčík 31, Walton 22, Thompson 13, Číž 9, Pajovič 8, Machač 4, Šoula 3 – O'Brien 29, Puršl 16, Svoboda 13, Marko 12, Aiken 7, Kotásek 5, Kovář 5, Slezák 3, Teplý 3, Welsch 2. Rozhodčí: Blahout, Kučírek, Komprs. Fauly: 21:28. Pět chyb: Walton (Kolín). Trestné hody: 32/24 – 19/14. Trojky: 8:13. Doskoky: 36:45. Diváci: 628. Hráč zápasu: O'Brien (Svitavy).

Další výsledky:

Nymburk – Hradec Králové 100:71, Opava – Olomoucko 102:92, Pardubice – Brno 85:69, USK Praha – Děčín 69:89, Ústí nad Labem – Ostrava (neděle, 18:00).

Pořadí:

1. Nymburk (100.0), 2. Svitavy (70.6), 3. Pardubice (68.8), 4. Děčín (64.7), 5. Olomoucko (58.8), 6. Ústí nad Labem (56.3), 7. Opava (52.9), 8. USK Praha (35.3), 9. Kolín (29.4), 10. Brno (29.4), 11. Ostrava (26.7), 12. Hradec Králové (11.8).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. ČEZ Basketball Nymburk (čtvrtek 10. ledna, 20:00).