Nejvyšší basketbalová soutěž pokračuje kompletním druhým kolem a ve Svitavách se představí soupeř, který neprohrál 59 ligových utkání v řadě a pokud završí šedesátku, překoná vlastní pět let starou rekordní šňůru. Nymburk v premiéře deklasoval Pardubice šestatřicetibodovým rozdílem a naznačil, že zavedené pořádky se v českém basketbale těžko budou v této sezoně měnit. Jeho kádr sice doznal určitých změn, s pěti muži ze šestého nejlepšího týmu z mistrovství světa v Číně plus výbornými cizinci (aktuálně posílil nymburský nabitý kádr Ivan Almeida, hvězda polské ligy v barvách Wroclawku) však těžko bude hledat v Česku konkurenci.

Což však neznamená, že by Tuři šli do zápasu s beznadějí ve svých hlavách. Klání s velkým favoritem je pro ně velkou výzvou. „Jsme odhodláni nechat na domácí palubovce všechno a prát se před našimi fanoušky o co nejlepší výsledek,“ hlásí trenér Lukáš Pivoda. „Je to pro nás zkouška z kategorie nejtěžších. Nymburk je výborně fungující klub evropského formátu, o kvalitě na jeho soupisce není třeba hovořit. Musíme si dát pozor opravdu na všechny hráče na hřišti. Nymburk omladil kádr a bude hrát dopředu ještě rychleji než v minulé sezoně. Zpomalení jeho smrtícího přechodu do rychlého protiútoku bude naším hlavním úkolem,“ je si vědom svitavský lodivod.



„Po prohře v Děčíně jsme si jasně řekli, na čem je potřeba pracovat. Věřím že v zápase s Nymburkem se posuneme v naší hře zase o kus dál. Všichni víme o síle soupeře, ale do utkání půjdeme jako do každého jiného, tedy s cílem zvítězit,“ říká bojovně křídelník Matěj Svoboda.



Z nymburské strany zní směrem do Svitavy slova plná respektu, rozhodně nelze očekávat, že by utkání v hale Na Střelnici vzal na lehkou váhu. Vždyť všichni členové jeho silné soupisky bojují o svoje minuty na hřišti, a to hlavně s výhledem na blížící se start Champions League. „Svitavy i přes porážku v prvním kole ukázaly, že mají dobrý tým. Největší změnou je trenér, i když Lukáš Pivoda tam pracoval jako asistent. S novým koučem ale vždy přichází alespoň malá změna filozofie. Co jsme mohli vidět, tak v přípravě neprohrály a v prvním kole podlehly Děčínu až po prodloužení, takže budou určitě silným protivníkem a musíme do toho dát sto procent,“ uvedl nymburský asistent Aleksander Sekulič.



Duel Dekstone Tuři Svitavy vs. ERA Basketball Nymburk vypukne ve středu o šesté hodině, přímo jej vysílá ČT Sport a píšťalek se chopí trojice rozhodčích Petr Blahout, Jan Jeřáb, Tomáš Linhart.