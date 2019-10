A ten začal svoji roli naplňovat od samotného počátku, běžela 6. minuta a vedl dvouciferným rozdílem. Ve druhé čtvrtině se ovšem Tuři chytili, střeleckou slinu dostal Jelínek (13 bodů za poločas!) a po dvaceti minutách byl stav z pohledu domácích více než přijatelný. Po změně stran měl ovšem favorit vývoj pod kontrolou a postupně navyšoval náskok, jenž se vyšplhal ke třiceti bodům. Tuři měli v utkání solidní pasáže, ovšem na příznivější skóre to nestačilo.

Nymburk si připsal rekordní šedesátou výhru v řadě v nejvyšší české soutěži a po tom, co ve Svitavách předvedl, lze těžko předpokládat, že se tahle šňůra v dohledné době přetrhne…

„Podobně jako v Děčíně nás v podstatě zabil útočný doskok soupeře a do toho naše ztráty. Chystali jsme se na to, že musíme kontrolovat hru a ztráty co nejvíce omezit, jinak to proti Nymburku nemůže dopadnout dobře. A dopadlo to tak, že po svém útočném doskoku a našich ztrátách dal soupeř 53 bodů, což je neuvěřitelné číslo a s tím se mu nedá vzdororvat. Další naší slabinou byla exekuce při zakončování volných střel i nájezdů, protože střelbu z pole jsme měli jen za 31 procent,“ okomentoval střetnutí trenér Dekstone Turů Lukáš Pivoda. „Měli jsme jeden obrovský problém, a to byl velký počet zbrklých ztrát, kdy jsme házeli míče soupeři do ruky. K tomu se přiidal útočný doskok hostů a neměli jsme naději na lepší výsledek,“ souhlasil se svým trenérem Jiří Jelínek.



„Nebyl to úplně kvalitní zápas, ale musím ocenit domácí, kteří hrají velmi dobrý týmový basketbal plný energie. My ale dovedli utkání k jasnému vítězství a to se počítá,“ konstatoval nymburský kouč Oren Amiel. „Utkání nebylo úplně pěkné na pohled, hrálo se se spoustou nevynucených chyb a ztrát. Na začátku sezony se to dá možná čekat, ale nikdo to nevidí rád. My jsme byli tím klidnějším týmem a tyto chyby více trestali. Věřím, že směrem do budoucna nastane v naší hře zlepšení, protože v zápasech, které nás čekají v Lize mistrů, bychom na to hodně rychle doplatili,“ poznamenal kapitán Pavel Pumprla.

2. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – ERA Basketball Nymburk 70:97 (16:26, 43:51, 57:74)

Body: Svoboda 14, Jelínek 13, Crandall 13, O'Brien 10, Slezák 5, Marko 5, Puršl 4, Kotásek 2, Dodd 2, Kovář 2 – Bohačík 24, Hankins 13, Rogič 11, Pumprla 10, Benda 8, Šafarčík 8, Booker 7, Dalton 6, Kříž 5, Hruban 5. Rozhodčí: Blahout, Jeřáb, Linhart. Fauly: 22:21. Trestné hody: 26/19 – 25/15. Trojky: 7:10. Doskoky: 44:50. Diváci: 853. Hráč utkání: Bohačík (Nymburk).

Další výsledky:

BK Opava – Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové 95:68, Sluneta Ústí nad Labem – BK Olomoucko 100:97 po prodl., USK Praha – mmcité1 Basket Brno 76:59, BK JIP Pardubice – NH Ostrava 93:62, Geosan Kolín – BK Armex Děčín 75:91.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (100.0), 3. USK Praha (100.0), 4. BK Armex Děčín (100.0), 5. Sluneta Ústí nad Labem (100.0), 6. BK Olomoucko (50.0), 7. BK JIP Pardubice (50.0), 8. mmcité1 Basket Brno (0.0), 9. Dekstone Tuři Svitavy (0.0), 10. BC Geosan Kolín (0.0), 11. Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové (0.0), 12. NH Ostrava (0.0).

Příště:

3. kolo, sobota 12. října, 17:30: NH Ostrava vs. Dekstone Tuři Svitavy.