Brzy po Novém roce se do pokračování ligových soutěží pustí florbalisté. Z pohledu Pardubického kraje bude bezesporu co sledovat. Ať opětovnou snahu superligových Sokolů o záchranu v nejvyšší soutěži, tak snažení divizních celků, jež se pohybují o poznání ve vyšších patrech pořadí.

Florbal Litomyšl vs. FbK Orlicko-Třebovsko. | Foto: Tomáš Pleskot

LIVERSPORT SUPERLIGA

Pardubičtí Sokoli se s kalendářním rokem 2023 rozloučili porážkou 3:9 ve Vítkovicích a byl to v jejich pořadí patnáctý nezdar v probíhajícím mistrovském ročníku. Se šesti body na kontě se nadále krčí na posledním místě tabulky a marně vyhlížejí jakýkoli bod obratu, který by jejich výkonnostní křivku obrátil pozitivnějším směrem. Navíc se jim vzdalují další konkurenti ze závěru tabulky: Butchis (10 bodů), Karlovy Vary (12) a Black Angels (14). Že na Sokoly znovu čeká play down o záchranu,o tom pohříchu není sporu, a jejich aktuální výkonnost příliš optimismu nevzbuzuje.

Pořadí po 17. kole:

1. Tempish Vítkovice (40), 2. Tatran Střešovice (39), 3. Acema Sparta Praha (39), 4. Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav (36), 5. Fat Pipe Florbal Chodov (36), 6. FbŠ Bohemians (30), 7. FBC Liberec (29), 8. TJ Sokol Královské Vinohrady (24), 9. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava (20), 10. FBC 4CLEAN Česká Lípa (19), 11. Black Angels (14), 12. FB Hurrican Karlovy Vary (12), 13. Butchis (10), 14. Sokoli Pardubice (6).

Nejbližší program: 4. ledna doma Ostrava (18.00, SH Dašická), 6. ledna venku FbŠ Bohemians (19.00).

Ilustrační foto.Zdroj: Sokoli Pardubice

DIVIZE SKUPINA D

Skvělý podzim prožili litomyšlští florbalisté, když po patnácti kolech vedou pořadí s náskokem šesti bodů na zatím druhé Brno. Jejich cílem pro zbývajících sedm kol je tuto pozici udržet, protože vítězové pěti divizních skupin postupují přímo do druhého kola play up o Národní ligu. To si zahraje minimálně pět nejlepších celků z každé skupiny a tuhle metu mají před sebou i další krajští vyslanci z Letohradu a Vysokého Mýta, kteří se pohybují přesně na hraně úspěchu. V našlapané tabulce bude důležitý každý bod. Což platí také pro tým Orlicka-Třebovska, jenž se bude snažit opustit sestupové vody, což značí posunout se alespoň na devátou příčku. Pohled do statistiky divizní skupiny D říká, že jejím nejlepším kanonýrem je v tuto chvíli letohradský šutér Maxim Kubelka, autor třiatřiceti branek.

Pořadí po 15. kole:

1. Florbal Litomyšl (36), 2. Hornets Brno ZŠ Horní (30), 3. Hippos Žďár nad Sázavou (29), 4. Andone SK Jihlava (27), 5. FBC Letohrad Orel Orlice (26), 6. FTC Vysoké Mýto (24), 7. FBŠ Všestary (24), 8. TJ Sokol Havlíčkův Brod Erupting Dragons (20), 9. FBC Dobruška (20), 10. FbK Orlicko-Třebovsko (15), 11. FbC Hradec Králové B (11), 12. Snipers Třebíč (8).

Nejbližší program: 6. ledna: Letohrad – Orlicko-Třebovsko (17.00, SH Rokytnice v Orlických horách), Dobruška – Litomyšl (18.00), Vysoké Mýto – Jihlava (19.30).