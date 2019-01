Polička – Je jedno, v jaké sestavě, je jedno, jakým se hraje systémem. Sáloví fotbalisté VPS Novabrik Polička prostě nechtějí chybět na finálovém turnaji celostátní ligy a jejich výkony ve čtvrtfinále play off tomu odpovídají.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Ani sezona 2012/2013 není výjimkou a Poličští budou o prvním březnovém víkendu znovu bojovat o mistrovský titul, lépe řečeno, budou se pokoušet o jeho obhajobu. V play off si poradili s Jilemnicí 2:0 na zápasy, když ve víkendové odvetě opět prokázali, co je jejich tradičně silnou stránkou. Zápas odehráli s čistým kontem, sami dvakrát udeřili a mohli se radovat.

SK SICO Jilemnice – VPS Novabrik Polička 0:2 (0:1). Branky: 18. Vondra, 28. Navrátil. Rozhodčí: Tománek – Hamrník. ŽK: 1:1. Chyby: 9:5. Konečný stav série: 0:2 (postupuje Polička).

Sestava Poličky: Slaný – J. Dittrich ml., Netolický, T. Švec, Jílek – Vondra, V. Král, Jiří Mužík, Navrátil.

Domácí museli vyhrát a z tohoto důvodu do utkání vletěli hodně zostra. I díky zaplněnému hledišti, jež vytvořilo bouřlivou kulisu a poličští hráči si na ni museli chvilku zvykat. Obešlo se to ale bez pohromy v podobě inkasované branky, která by s vývojem zápasu nesporně zacvičila. Poličští hráči se postupně oklepali, zahodili nervozitu a vyrovnali hru.

„Zrodilo se velmi málo šanci a vyloženě se čekalo na první gól. Naštěstí jsme to byli my, kdo ho dal," zdůraznil trenér František Švec jeden z klíčových momentů, o který se postarali přihrávající Dittrich a na zadní tyči zakončující Vondra. Jilemnice musela otevřít hru, což s blížícím se koncem platilo stále více, ale narážela na výborně pracující obranu.

„Bylo to ta stará dobrá Polička. Soupeř se dostal do jediné vyložené šance, když šel sám na branku, ale tu mu chytil Slaný. Jinak se pokoušel prakticky pouze o střely z dálky," pochválil defenzivní hru trenér Švec.

Na opačné straně se jeho týmu otevíraly brejkové možnosti a přečíslení, které dlouho nedokázal vyřešit gólově, ale pojistku nakonec díky Navrátilovi přidal. Závěr byl pochopitelně hektický, domácí hráli totálně vabank, ale Polička udržela klid a zápas ani postup si nenechala sebrat.

„Myslím si, že při celkovém pohledu na oba zápasy postupujeme zaslouženě. V odvetě byla klíčová naše defenziva, hráli jsme zodpovědně a disciplinovaně, nepodlehli vypjaté atmosféře. To nám přitom chyběli zkušení Šmeral, Červený a Chmelík, ale mladí kluci svoji roli zvládli na výbornou," byl spokojen František Švec.

Pro VPS Novabrik se jedná o devátý postup na Final Four v řadě a v tomto ohledu nemá v celostátní konkurenci. Místo jeho konání ještě není známé (Klatovy či Otrokovice), stejně jako jméno semifinálového rivala. To závisí na výsledku jediné zatím nerozhodnuté čtvrtfinálové série Brno – Klatovy.

Další výsledky – 2. zápasy čtvrtfinále: SMR Plus Zlín – SK Jerevan Slavičín 4:0 (konečný stav série: 2:0), Bombarďáci Větřní – Chemcomex Praha 6:9 (konečný stav série: 0:2), SF Trivel Klatovy – Gioia Brno 5:2 (stav série: 1:1, postupujícího určí 3. zápas příští víkend v Brně).