Svitavy - Předposlední dějství základní části Kooperativa NBL staví Dekstone Turům do cesty ostravské basketbalisty. Fanoušci namlsaní předchozími svitavskými výkony si nepřipouštějí nic jiného než další vítězství a potvrzení druhého místa v tabulce.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Ostrava sice před týdnem překvapila obratem v souboji s Pardubicemi, ale byl to v jejím podání jeden z mála světlých okamžiků v další šedivé sezoně. Ve středu totiž padla na půdě nováčka v Hradci Králové a její naděje na postup do skupiny A1 nejsou valné. Její hra se opírá především o zahraniční hráče, kteří umí být nebezpeční, ovšem málokdy vydrží nasazené tempo po celých čtyřicet minut. První vzájemný duel skončil na podzim vítězstvím Turů 92:81.



„Na domácí palubovce se rozdávat body nechystáme,“ říká asistent trenéra Lukáš Pivoda. „O rozehrávku soupeře se většinu času dělí střelec Stanojevič a navrátilec Stojačič, kteří jsou také nejlepšími střelci ostravského týmu. V bodovém závěsu za zmíněnou dvojicí se nacházejí Američané Boggs a Alleyn. Ve vnitřním prostoru při absenci Bohačíka operuje Zaharijevič. V minulých dvou utkáních hrál v solidní formě i univerzál Bažant,“ vypočítává Pivoda silné stránky protivníka.



Při veškeré úctě k Nové huti však sobotní zápas bude hlavně o Turech a jejich výkonu. Pokud jej předvedou na svém vysokém standardu z předcházejících kol, nemělo by být o výsledku pochyb. „Budeme se soustředit především na vlastní hru, jedině tak dosáhneme úspěchu v podobě vítězství,“ zdůraznil kapitán Roman Marko.



Střetnutí aktuálně druhých Svitav a desáté Ostravy začíná ve sportovní hale Na Střelnici v sobotu 26. ledna v 18 hodin.