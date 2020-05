Suverén posledních ročníků Nymburk zatím nic nového mezi hráči nehlásí, ale u jeho soupeřů to začíná pomalu vřít.

ZEMĚTŘESENÍ „V BEDNĚ“

Citelné ztráty hlásí Opava, která přichází o dva klíčové hráče, kteří odchází za lepším. Myšleno finančně. Václav Bujnoch a Rostislav Dragoun budou v nové sezoně oblékat barvy Svitav. Z východočeského klubu naopak odcházejí Jiří Jelínek, který se po letech vrací do Kolína, a Eduard Kotásek, který našel nové angažmá v Děčíně.

Pardubice oficiálně mlčí, ale proslýchá se, že červenobílou dvanáctku na dresu už nebude nosit Ondřej Kohout. Po Radku Nečasovi, jenž ohlásil konec kariéry a přesunul se na post sportovního ředitele, by to znamenalo velké oslabení pod košem. Za této situace by měl zkušený Kamil Švrdlík k ruce „v bedně“ pouze mladíky Prokopa Slaninu a Petra Heřmana, který se vrací z hostování v Brně.

Ústí nad Labem potvrdilo prodloužení smlouvy s ostříleným rozehrávačem Michalem Šotnarem.

Děčín nebude mít k dispozici Lukáše Feštra (Olomoucko), kterého by měl nahradit zmíněný Kotásek. Není jisté, zda u Válečníků budou pokračovat americké opory Autrey s Carlsonem.

ČESKOSLOVENSKÝ HRADEC

Kolín chce spoléhat na zkušenosti Davida Machače, který bude kroutit u Medvědů třináctou sezonu. Vítanou posilou je Jiří Jelínek s tříletým kontraktem. Prodloužení smluv se týká Filipa Somberga a Theodora Dlugoše.

Největší pohyb hlásí Brno. Končí trojice hostujících hráčů: Lukáš Stegbauer (Jindřichův Hradec), Filip Novotný (Nymburk), Petr Heřman (Pardubice). Klub nenabídl prodloužení smlouvy Bryanu Smithsonovi a Zurabu Kereselidzemu, naopak další dva roky zůstane Jakub Jokl, který následuje Jana Kozinu.

Ostrava nové tváře zatím nehlásí, ale o dva roky prodloužil svoje působení na severu Moravy Filip Šmíd.

Třetí východočeský tým Hradec Králové se zřekne služeb krajánků Tresače a Barače. Spoléhat chce na spolupráci českých a slovenských hráčů.

Podstatné změny v kádru avizuje Olomoucko. Jeho řady doplní Lukáš Feštr z Děčína, jasné jsou odchody Marka Sehnala a Adama Gogy.

USK Praha zatím nic nového do světa nevypustil.

