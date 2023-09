Svitavský triatlonista Jakub Marek (4Sports Team) obsadil výtečné šesté místo na závodu Afrického poháru, který se konal za palčivého vedra v tuniském Monastiru na distancích 750 metrů plavání, 20 km cyklistiky a 5 km běh, a zaznamenal tak svůj doposud nejlepší životní výsledek na této úrovni. Odměnou za dobrý výkon mu je mimo jiné i výrazný posun ve světovém žebříčku, v němž vylepšil svoje umístění o téměř 400 míst (!).

Jakub Marek na Africkém poháru v Monastiru. | Foto: 4Sports Team Svitavy

„Do Monastiru jsme přicestovali dva dny před startem v pátek večer a při hned výstupu z letadla bylo cítit, jak teplé počasí tam panuje,“ připomíná Jakub Marek. „Den před závodem mě čekalo jako každého závodníka projetí a načtení tratí, jak plavání, tak kola a běhu. Start byl naplánován, opakuji naplánován, na 10:15, což bylo ideální kvůli horku, jaké mělo panovat. Celou dobu před závodem jsem se snažil chladit speciální chladicí vestou nebo mokrými ručníky, jelikož computer na kole ukazoval 34 stupňů ve stínu. Start byl ale nakonec posunut o 45 minut bez jakékoliv informace od pořadatelů,“ popisuje triatlonista ponekud komplikované podmínky.

Na startu si Jakub Marek tentokrát mohl vybrat lepší startovní pozici, jelikož má nasbírané body ve světovém rankingu. „Vybral jsem si podle intuice levou stranu, která se nakonec ukázala jako rychlejší. V plavání jsem se cítil celkem dobře, vyplaval jsem čtvrt minutky za prvním závodníkem. Cyklistická trasa byla vcelku jednoduchá, jel se nájezd a pak následovaly čtyři okruhy po dálnici, kterou pořadatelé komplet uzavřeli. Snažil jsem se tedy šetřit se silami a hlídat si, abych byl pořád v první třetině balíku, kdyby někdo zkoušel nastupovat. Do druhého depa jsem přijížděl na čelních pozicích, díky provedenému depu se mi podařilo vybíhat na první pozici z naší skupiny,“ vrací se Marek k průběhu závodu, který byl z jeho pohledu téměř ideální.

Jakub Marek.Zdroj: 4Sports Team Svitavy

„Nohy běžely úplně samy, ale uklidňoval jsem se, abych to nepřepálil, a raději jsem začal opatrně a tempo vystupňoval. Nakonec z toho bylo šesté místo a slušná porce bodů do poháru, která mě posunula na 455. místo ve světovém žebříčku z dosavadní 821. příčky. Ze závodu mám výborný pocit, že konečně všechno klaplo a ukázal jsem, na co mám,“ radoval se Jakub Marek, který závod dokončil v čase 55:27 min. se ztrátou minuty a půl na vítězného Němce Dienera. Hned za Markem doběhl do cíle druhý český reprezentant Tomáš Zikmund.