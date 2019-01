Litomyšl - Poslední duel krajského přeboru v Chocni zůstal kvůli tmě nedohrán, kapitáni obou družstev se domluvili na konečné remíze.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Jiří Bittner

Nohejbalový krajský přebor družstev mužů v pro rok 2008 skončil. Hráči z Litomyšle se rozloučili se sezonou v Chocni, kde po zcela vyrovnaném průběhu uhráli remízový bod, když poslední dva duely nebyly kvůli špatné viditelnosti odehrány. V konečné tabulce KP obsadili nohejbalisté ze Smetanova města třetí příčku a je to vůbec poprvé, kdy jsou tak vysoko.

Choceň – NK Litomyšl 5:5

Špatný vstup hostů do zápasu znamenal záhy stav 3:0. Obě dvojice (Půlkrábek – Havran i Vomočil – J. Kysilka) totiž nezvládly ve svých duelech třetí sety a nevedlo se ani trojici Havran, Ševčík, Zindulka. Obrat pak nastartovala druhá trojka J. Kysilka, Vomočil, Radiměřský, lichá dvojice Radiměřský – Ševčík dosáhla na jasné dvousetové vítězství a poté, co singlista Radiměřský dokázal otočit nepříznivý vývoj ve svém duelu, bylo vyrovnáno 3:3. Z dalších trojic si soupeři body rozdělili a to bylo vše, co se na dvorci podařilo odehrát. Závěrečné zápasy dvojic musely být totiž ukončeny, resp. vůbec nezačaly, ve tmě se ani nohejbal nedá hrát. Dohoda na remíze byla možná, neboť výsledek střetnutí na konečném umístění obou rivalů v tabulce už nemohl vůbec nic změnit.

„Do zápasu vstupovali domácí jako favorité a začátek utkání to beze zbytku splňoval, dostali se do vedení 3:0. Nám bohužel nevyšel taktický tah nasadit proti hlavní domácí dvojce náš nejlepší pár. Klukům se na tuto sestavu v minulosti dařilo, tentokrát to však neplatilo,“ ohlédl se na utkáním kapitán hostujícího celku Miloš Vomočil.

„Poté ještě prohrála svůj zápas i druhá dvojka a to už byl problém. Naštěstí se zvedla druhá trojka, která připsala první bod a poté se zápas vydařil i třetí dvojce a singlu. Tam musím Martina pochválit, jak se dokázal dostat zpět do hry a zlomit soupeře ve třetím setu,“ oceňuje Vomočil. Rázem bylo klání otevřené a po trojicích mohli hosté myslet dokonce na výhru. „Bohužel nastala tma a už se nedalo ve hře dál pokračovat. Výsledek nemohl v konečné tabulce nic změnit, a proto jsme se rozhodli celý zápas po dohodě kapitánů zakončit remízou,“ doplnil Miloš Vomočil.

Tabulka KP mužů: 1. Mnětice (18 b.), 2. Choceň (17), 3. Litomyšl (11), 4. Hlinsko (8), 5. Lanškroun (6), 6. Bělá B (0).

Úspěšnou sezonu nohejbalu v Litomyšli ještě podtrhli žáci do 15 let, kteří svou krajskou soutěž vyhráli s maximálním počtem bodů! (št, rh)