Do bojů zasáhne čtyřiadvacet borců včetně pardubické i svitavské trojice. Vysvobozením pro všechny zúčastněné je skutečnost, že mohou nastoupit bez roušek. Lákavá je také vidina finanční odměny, vždyť vítěz si přijde na rovných 100.000. Na ostatní méně úspěšné „zbude“ ještě dalších 75.000.

„Díky prize money to bude dost soutěživé. Nemá cenu si nic nalhávat, je to spousta peněz a všichni do toho půjdou na sto procent,“ má jasno svitavský dlouhán Šimon Puršl. Pivota národního týmu doplní oddíloví kolegové Jan Hlobil a po dlouhodobé zdravotní pauze vracející se Matěj Svoboda.

Pardubická Beksa nasadí do hry reprezentačního rozehrávače Tomáše Vyorala, podkošového hráče Kamila Švrdlíka a benjamínka týmu Tomáše Tkadlece.

Mezi favority celé akce by měli patřit ústecký Luboš Pecka, zmínění Šimon Puršl a Tomáš Vyoral, nebo Ondřej Sehnal z pražského USK a mezinárodními bitvami v basketbalu 3x3 ošlehaný Ondřej Šiška z Děčína.

„Určitě se těším a bude to zajímavé i pro fanoušky. I jako dlouhý si docela věřím a tahle pravidla se mi líbí. Na menší soupeře zvládnu hrát i trochu zády a nebudu muset jít pokaždé jen čelem,“ podotýká Šimon Puršl.

„Tím, že do toho všichni půjdou naplno, bude to na kondici určitě náročné, což jsme viděli už na turnaji v rámci All Star Game. Tam to bylo ovlivněné i tím, že zápasy šly rychle za sebou,“ dodává Puršl.

Velká akce vypukne už dnes v 17.30 před kamerami webu tvcom.cz prvním základním kolem v hale na Folimance. V Praze také celá soutěž 4. června vyvrcholí velkým play off.

Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge



Soutěž je vypsaná pro čtyřiadvacet hráčů rozdělených do dvou českých a dvou moravských divizí po šesti mužích. To při devíti přihlášených klubech dává dva až tři na tým. V každém ze čtyř základních kol se představí vždy jen jedna divize, kdy se šest hráčů střetne každý s každým, přičemž souboje české divize bude vždy ve čtvrtek hostit pražská Folimanka a moravská klání vždy v pondělí hala NH Ostrava. Z každého kola postoupí tři nejlepší do (českého či moravského) divizního finále vypsaného pro šest nejlepších (opět každý s každým). Čtyři nejlepší z každého divizního finále pak postoupí do play off. V základních kolech se hraje do získání pěti bodů či do naplnění čtyř minut čistého času, přičemž v případě nerozhodného skóre následuje prodloužení do dvou bodů. Každý útok je omezen maximálně čtyřmi driblinky, úspěšná střela zpoza trojkového oblouku platí za dva body a zevnitř oblouku za bod.