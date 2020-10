Co je české, to je hezké. Toto rčení může předělat na: Co je švédské, to je hezké. K snídani si dá švédský jablečný koláč äppelkaka, dopoledne si pustí film s Ingrid Bergmanovou, poobědvá švédské masové kuličky, odpoledne si poslechne písničky od skupiny ABBA, při večeři rozprostře švédský stůl a večer sleduje fotbal se Zlatanem Ibrahimovičem. A když bude pardubický florbalový brankář Martin Haleš, rodák z Hradce Králové, pevný jako švédská ocel a poctivý jako švédský nábytek, tak se probojuje do prvního týmu Växjö Vipers…

Po získání zlata na MS juniorů jste hovořil o splnění dětského snu. A co vyzkoušet si elitní švédskou soutěž?

To je další z mých velkých snů. Švédsko je země, která je florbalově nejdál. Navíc se mi líbí jako taková.

Netočí se vám hlava z toho, že se v náctiletém věku přesouváte do kolébky florbalu?

No, je to docela narychlo. Přestup do Växjö se vyřídil prakticky během jednoho dne. Sám jsem zvědavý, do čeho jdu. Každopádně se na novou výzvu velmi těším.

Nicméně na elitní soutěž si budete muset počkat. Začnete v rezervním týmu. Je to pro vás ještě vyšší motivací probít se do áčka?

Mám přislíbeny všechny tréninky s prvním týmem. Už to samotné bude pro mě obrovskou zkušeností. Tím, že si tam zahraji nějaké zápasy, je parádní. A je jedno v jaké soutěži. Pro mě je motivací, že se mohu ukázat, udělat si kontakty do budoucna. Kdyby náhodou vyšel první tým, tak by to bylo parádní.

V hokejové NHL se hráči vůbec nemusí do slovutné soutěže protlačit. Jak hodně bývá ve florbale trnitá cesta z nižších divizích do nejvyšší soutěže ve Švédsku?

Obecně ve Švédsku, když chytá domácí brankář, tak je hrozně těžké se přes něj probojovat. To člověk může mít extrémní motivaci a stejně to nemusí vyjít.

Ještě k tomu památnému mistrovství světa v Halifaxu. Česká republika zdemolovala právě Švédsko 8:2. Byl váš výkon vstupenkou do jeho soutěží?

Netroufám si tvrdit, že přímo vstupenkou, ale určitě mně to pomohlo. Minimálně v tom, že ve Švédsku věděli o existenci nějakého Haleše (úsměv). Při vyjednávání obou klubů o přestupu jsem to měl v kolonce plusy.

Zmínil jste, že váš přestup se „upekl“ ze dne na den. Byl jste přizván k jednání Pardubic a Växjö?

Minulou středu jsem byl tázán, zdali bych měl zájem o nějaké zahraniční angažmá. Jestli mají Pardubice něco shánět. Odvětil jsem, že bych byl moc rád. No a v pátek ráno mi generální manažer Martin Zozulák zavolal, že je možnost odejít do Växjö. V poledne jsem mu volal zpátky, že to beru. A ve tři odpoledne jsem podepsal přestupové lístky.

Jaká byla vaše reakce, když se na druhém konci telefonu ozvalo: Marťas chceš jít do Växjö Vipers?

Srdce mi poskočilo radostí. Ale pak jsem nevěděl, jestli se mám radovat nebo bát. Půjdu do neznámé země, všechno bude nové…

NOVÁ ADRESA: VÄXJÖ

Vaše angažmá by mělo trvat po dobu covidové přestávky v České republice. Jak to máte ve smlouvě s případným návratem do Pardubic?

Kluby mají mezi sebou nepsanou dohodu. Až se v České republice uklidní situace a rozjede se naše liga, tak se vracím do Pardubic.

Počkejte. A co když se proderete na post jedničky v prvním týmu Växjö? Nebylo by kariérní chybou opouštět tuto pozici?

Podle mého názoru je to velice nepravděpodobné. Čistě hypoteticky, kdyby se tak stalo a já se nevrátil, byla by to ode mne zrada.

Tipnete si, jak dlouho tam zůstanete?

Abych byl upřímný, v tuto chvíli si nedokážu představit, jak dlouho bude trvat přestávka v české Superlize. Nicméně, očekávám, že tam zůstanu minimálně do Vánoc. Doufám, že po Novém roce by se mohlo v České republice zase začít trénovat a hrát.

Poprvé v kariéře odcházíte do ciziny. Jste z domova zvyklý se o sebe postarat, nebo spoléháte na Mama hotel?

(směje se) V deváté třídě jsem přestoupil z Hradce do Pardubic. Čtyři roky jsem bydlel na internátu, takže jsem zvyklý si zařizovat všechno sám. Od jídla, po veškeré papíry. S tím vážně problém nebude.

Společně s vámi podepsal do Växjö Vipers váš oddílový kolega Adam Šmíd. Ulehčí vám to situaci?

Je to obrovská výhoda. Nejen že je Adam můj spoluhráč z Pardubic, my jsme dlouhodobí a fakt dobří kamarádi. Ve Švédsku nás čekají úplně jiné zvyky, jiná řeč. Pro mě je jeho přítomnost velké plus.

Na druhou stranu budete se bavit česky. Nepotřeboval byste spíš, aby se na vás valila angličtina ze všech stran?

(rozesměje se) Je tomu tak. Budeme si sice spolu bavit česky, ale oba jsme cizinci, takže se s angličtinou budeme muset chtě nechtě nějak skamarádit. Řeč je další oblastí, kde se mohu zlepšit a také si to od tohoto angažmá slibuji. Kromě angličtiny bych se rád naučil i nějaké fráze ve švédštině.

Souhlasíte s tím, že sebelepší učitelka angličtiny vás nenaučí řeč, jako praxe v zemi, kde se jazyk běžně používá?

To podtrhuji. Když je člověk vhozený do vody, tak se musí naučit plavat, aby se neutopil. Takže je možné, že zpočátku se budu domlouvat pusou, rukama i nohama.

JEDNIČKOU JE ŠVÉDSKO!

V kolektivních sportech jsou brankáři pod větším tlakem než hráči z pole. Jejich chyby už nejdou nahradit. Ve Švédsku bude ještě vyšší. Jste na to připraven?

Nad tím jsem ještě tolik nepřemýšlel. Nebudu překvapený, pokud to tak bude. Jsem na to ale zvyklý, přeci jenom chytám už několik let. V reprezentaci to bylo podobné. Myslím, že se s tím nějak vypořádám.

Máte zkušenosti s florbalovým prostředím ve Švédsku?

S juniorskou reprezentací jsem byl na turnaji v Uppsale. Strávili jsme ve Švédsku čtyři dny, ve kterých jsme odehráli tři zápasy. Přístup k florbalu tam byl profesionální. Od hráčů počínaje, přes trenéry, u všech lidí okolo konče. Hrozně se těším až poznám, jak to funguje.

Je florbal ve Švédsku plně profesionální?

Určitě není. Nějací hráči to tak mají, ale vešli by se mi na prsty obou rukou.

O prvenství se na florbalovém poli už léta přetahují Švédsko a Finsko. Kdo je jedničkou podle vás?

Za mě zcela jednoznačně Švédsko.

Jste rád, že můžete prchnout na sever před českou koronavirovou pandemií?

Stoprocentně je lepší někde hrát. V České republice se prakticky zastavil sportovní život. Trénovali jsme denně za každého počasí, což bylo někdy na prd. Navíc se nemohlo nikam chodit. Takže to beru jako ideální příležitost nesedět doma na zadku.

Myslíte, že by za normální situace došlo k takovému, pro vás, velkému přestupu?

Mám za to, že by k tomu nedošlo v rozehrané sezoně. Nevím, jak po ní. Každopádně nějaké zahraniční angažmá jsem si chtěl vyzkoušet. Otázka zněla, jestli by to bylo za rok nebo za pět let.

Kdy do Švédska odlétáte a kde budete bydlet?

Původně jsme měli letět ve středu. Z Prahy přes Varšavu do Kodaně. A potom vlakem do Växjö. Jenže jsme zjistili, že pro výstup na území Dánska musíme mít negativní test na covid-19. Tak se náš start o dva dny oddálil. Jinak bychom měli bydlet nějaký čas v hotelu, než nám seženou nějaké bydlení v apartmánu.

Švédsko ale přijímá občany České republiky bez omezení, viďte?

Přesně tak. Nepotřebovali jsme nic, ani test na covid-19 nevyžadovali.

Víte, jak to s koronavirovou situací vypadá přímo tam?

Abych se přiznal, tak jsem to úplně nesledoval. Měl jsem ale informace, že žádná omezení v počtu diváků na zápasy nejsou. Vím, že ani v první vlně covidu se to tam nijak neomezovalo. Švédskem to proběhlo a oni to extra neřešili. Tak uvidíme.

Považujete Švédky za symbol ženské krásy a máte v plánu si to ověřit v praxi?

Jsou hezké, ale v praxi si to ověřit neplánuji. Mám totiž doma v České republice přítelkyni, takže mi to nehrozí.

Co vás ještě napadne při vyslovení přívlastků: švédská, švédský, švédské?

Okamžitě mi naskočí švédské masové kuličky. Ve Švédsku je také nádherná příroda. Těším se, až pojedeme někam na výlet.