Tým FbK totiž nezvládl sérii play down výše zmíněné soutěže a to znamená jediné: sestup do divize.

Nelze to ovšem označit za blesk z čistého nebe.

Svitavský florbal totiž zažil ročník černý jako uhel, od jeho samého počátku se potácel u dna tabulky národní ligy a že bude v play down bojovat o „život“, to bylo zřejmě dlouho před koncem základní části.

Ani v sérii o bytí a nebytí proti Aligátorům z Klobouků u Brna nepřišlo svitavské obrození.

Celá tahle série jakoby věrně kopírovala uplynulou sezonu. Jakmile se objevil jakýkoli záblesk florbalové naděje, slušně odehraná třetina, pěkná gólová akce, tak byl hned vzápětí zadušen vlastními hrubými chybami.

Ostatně to platilo v utkání o poslední šanci, které Svitavy sehrály v neděli v domácí hale za nepříznivého stavu série 0:3. V 59. minutě svítilo na ukazateli skóre 3:3 a kdo asi v tu chvíli udělá rozhodující chybu… Dopití hořkého florbalového kalichu do posledního loknutí pak přinesly dvě obdržené branky do prázdné klece při pokusu o power play.

„Zápas měl opravdové parametry play down. Bojovnost, nasazení, vytrvalost a hlavně týmovost. Šťastnější koncovku měli hosté, kteří Skácelíkovi v naší brance nedali vydechnout. Bojovali jsme statečně, ale na národní ligu to nestačilo. Moc děkuji všem klukům, každý z nich si zaslouží aplaus za obětavost a přístup k vyřazovacím bojům. Rovněž moc děkujeme všem fanouškům za to, že byli naším šestým hráčem, a lidem, kteří nám pomáhali s pořádáním zápasů. Bez vás všech by svitavský florbal nebyl svitavským florbalem,“ vyjádřil se vedoucí mužstva Jakub Motl.

Kde však byl zakopán florbalový pes a proč Svitavy odehrály tak nepovedenou sezonu, na to bude třeba najít rychlou odpověď.

Příští zastávka FbK Svitavy si říká divize, kde se mimo jiné setká po letech s regionálním rivalem z Litomyšle.

Národní liga Východ, play down

1. zápas:

Fat Pipe Aligators Klobouky – FbK TJ Svitavy 9:4 (3:3, 1:0, 5:1). Branky Svitav: Sauer, Mach, Říha, vlastní.

2. zápas:

Fat Pipe Aligators Klobouky – FbK TJ Svitavy 7:6 (3:2, 1:1, 3:3). Branky Svitav: Říha 2, Prudil, Husák, Hynek, Volf.

3. zápas:

FbK TJ Svitavy – Fat Pipe Aligators Klobouky 3:5 (0:2, 0:2, 3:1). Branky Svitav: Mach, Kužela, vlastní.

4. zápas:

FbK TJ Svitavy – Fat Pipe Aligators Klobouky 3:6 (1:1, 1:2, 1:3). Branky Svitav: Hynek 2, Pakosta.

Konečný stav série: 0:4.