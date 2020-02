V duelu třetího s druhým týmem tabulky si Dekstone Tuři ve vyrovnaném prvním poločase pracně vybudovali nejvýše sedmibodové vedení, o které ovšem před přestávkou během několika útoků soupeře příliš snadno přišli.

Po změně stran byli domácí převážně pozadu, ne a ne se na rivala docvaknout a s blížícím se koncem to nevypadalo ani náhodou, že by třetí porážku v řadě odvrátili. Na to bylo v jejich hře až moc chyb a Slezané si náskok relativně s přehledem kontrolovali.

Snad nějaká skupina svitavských andělů strážných vznášejících se v hale Na Střelnici či dokonce sám basketbalový Bůh však rozhodli jinak.

Kdo vůbec ví, co se vlastně stalo, možná Slezané dostali trochu strach z výhry a lehce zpanikařili, možná se Turům s vědomím, že nemají co ztratit, přestaly klepat ruce, prostě přišel neuvěřitelný, ba lze říci, že zázračný finiš.

Domácí přece jen něco ukrojili ze své ztráty, za stavu 85:88 museli přesto faulovat Bujnocha a ten tíhu okamžiku neustál, nedal ani jednu šestku. Do konce chybělo pět vteřin a pořád to pro hosty nemuselo znamenat katastrofu, kdyby zareagovali na následující akci Turů.

Jenže ti po doskoku okamžitě poslali míč dopředu, na oblouku se zčistajasna ocitl osamocený kapitán Marko a tohle nemohlo skončit jinak. 88:88 a hurá do prodloužení!

Prvních pět minut nastavení, to byla další detektivka s otevřeným koncem. A znovu tasili vysoké trumfy hosté, jejich poslední útok (stav byl v tu chvíli 97:96) skončil faulem na kapitána Šiřinu, ale nejlepší střelec utkání proměnil jen jeden ze dvou trestných hodů (97:97) a nedostal tak Tury pod ten nejtvrdší tlak. Naopak, čas na vítěznou střelu tady byl, ale volná trojka Stamenkoviče košem nepropadla.

A tak se prodlužovalo vesele dál a byl to muž zápasu Marko, jenž vzal zodpovědnost na svoje bedra. Vysypal rychlé dvě trojky a to byl ten definitivní úder, z něhož se protivník nevzpamatoval. Domácím narostla křídla a ve frenetické kulise nadšených fanoušků dokráčeli pro mimořádně sladký triumf.

Pro triumf, který znovu doložil, jaké kouzlo má sport a basketbal obzvláště.

Vždyť co scházelo k tomu, aby zplihlí Tuři opouštěli jeviště se třetí porážkou v řadě a těžkými chmurami ve tvářích? A nakonec bylo úplně všechno jinak.

Zaslouženě? Tímto slovem se to vyjádřit nejspíše nedá, byla to výhra z kategorie hodně šťastných, nicméně Opava svoje šance, a obrovské, na úspěch v tomto duelu dostala, a pohrdla jimi.

Tuři nikoli, proto se radují.

Bitva to byla doslova epická, to tedy v každém případě.

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Tak, jak je teď smutná Opava, jsme mohli být smutní my, protože si nemyslím, že vyhrál lepší tým. Mým hráčům patří po dvou nepovedených zápasech obrovský kredit za to, jak na konci nic nevzdali a bojovali jako lvi. Chodili jsme pro každý mrtvý míč a to, co jsme předvedli v závěru základní hrací doby a v průběhu prodloužení, je přesně ta hra, jakou se chceme prezentovat. Věřím, že jsme se tímto omluvili našim fanouškům, sponzorům a všem lidem okolo svitavského basketbalu za dva pokažené zápasy a doufám, že se dostaneme zase na úspěšnou vlnu. Odvedli jsme velmi dobrou práci na doskoku. I když se hrálo o deset minut déle, tak dvacet útočných doskoků je super. Někteří hráči předvedli výborný výkon na útočné polovině, opět jsme ale měli problém v obraně, 88 bodů za čtyřicet minut je strašně moc. Hlavně doma tohle nesmíme dopustit. Naštěstí nám to potom lepilo, Roman Marko dával trojku na prodloužení a tam jsme byli hlavami nahoře, protože jsme se dostali z velkého rozdílu zpátky do hry. Naštěstí jsme to zvládli.

Petr Czudek, trenér Opavy: Hodně to bolí. Zápas se vyvíjel dobře pro nás, ale basketbal je rychlá hra a ukázalo se, že když se nevyvarujeme individuálních chyb, tak ho ztratíme. Měli jsme problémy pod košem, body z druhých šancí 35:8 to dokládají, tam se basketbal rozhoduje a my byli v tomto směru slabší. Soupeř měl dvacet útočných doskoků a to jsou čísla, se kterými rozhodně nemůžeme být spokojeni.

NADSTAVBA A1, 3. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Opava 116:108 po 2. prodl. (26:23, 42:46, 60:62, 88:88, 97:97)

Body: Stamenkovič 24, Puršl 23, Marko 23, Crandall 13, Kotásek 12, Dodd 8, Slezák 6, Jelínek 5, Kovář 2 – Šiřina 30, Klečka 21, Bujnoch 17, Jurečka 10, Gniadek 9, Švandrlík 9, Zbránek 8, Slavík 4. Rozhodčí: Vyklický, Linhart, Pokorný. Fauly: 21:34. Pět chyb: Zbránek, Gniadek, Šiřina (vš. Opava). Trestné hody: 38/27 – 22/14. Trojky: 11:16. Doskoky: 55:43. Diváci: 894.

Další výsledky:

Sluneta Ústí nad Labem – BK JIP 91:77, BK Armex Děčín – ERA Basketball Nymburk 81:93, USK Praha – BK Olomoucko 86:91.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (72.0), 3. Dekstone Tuři Svitavy (68.0), 4. BK Olomoucko (58.3), 5. Sluneta Ústí nad Labem (56.0), 6. BK JIP Pardubice (52.0), 7. USK Praha (52.0), 8. BK Armex Děčín (41.7).