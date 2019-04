KOOPERATIVA NBL: Svitavy vedou v sérii 3:1 na zápasy. V Ústí nad Labem bylo k vidění další drama plné zvratů. Jak ve druhém poločase, tak v nastaveném čase to vypadalo, že Tuři pomalu lámou odpor soupeře, ale ten se tentokrát zlomit nenechal.

Tenisovou terminologií řečeno mečbol měli svitavští basketbalisté ve čtvrtém čtvrtfinále nejvyšší soutěže.



Že by však domácí Sluneta hodila pomyslnou flintu do žita, to byla vyloučená věc, průběh prvního poločasu to také jasně ukázal.



Vždyť se dostala do vedení, které v jednu chvíli narostlo až na dvanáct bodů (40:28) a Turům dalo hodně práce, aby se do přestávky dostali z nejhoršího a aspoň stáhli manko na čtyři body.



Po změně stran se vývoj začal pomalu otáčet na svitavskou stranu a najednou to byli Tuři, kdo byl vepředu „o dvě cifry“ (třetí čtvrtka 13:26).



Leč drama nekončilo, domácí zabojovali, šest minut před koncem stáhli na 70:71 a za chvíli dokonce vedli, když Tuři tady jakoby se lekli vítězství a nakupili nezvyklé množství chyb.



Strhující koncovka v žádném případě nebyla pro slabé povahy a základní hrací doba ji nerozsekla, protože ústecký Wisseh těsně před klaksonem zachoval pevné nervy pži šestkách a vyrovnal.