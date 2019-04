Jeden z nejlépe obsazených turnajů v karate na starém kontinentu se nazývá Grand Prix Slovakia a koná se ve slovenské metropoli Bratislavě. K prestiži tohoto mezinárodního klání přispívá také fakt, že slovenští karatisté náleží mezi špičku Evropy.

ZTRÁTA VÝHODY BODU

Z oddílu Karate-do Litomyšl se na této prestižní soutěži prezentovala úřadující mistryně České republiky Anna Kašparová. Ta mezi silnou konkurencí v kumite žen nad 68 kilogramů vybojovala páté místo a od bronzové medaile ji přitom dělil jen malý kousíček. Ona pověstná kapička štěstí…



Karatistka z Litomyšle bojovala v rozhodujícím a posledním turnajovém zápase o medaili s domácí závodnicí Zuzanou Kubalovou z Rapidu Bratislava. „Podařilo se jí získat první bod, ale Slovenka krátce před koncem srovnala skóre. Anička však stále držela důležitou výhodu prvního bodu. Pět vteřin před koncem utkání však nešťastně uklouzla a dopadla mimo zápasiště, čímž výhodu prvního bodu ztratila. Duel proto skončil nerozhodně a došlo na hlasování rozhodčích, kteří se přiklonili v těsné většině na stranu slovenské karatistky,“ popsal průběh soutěže litomyšlský trenér Jiří Smékal.



Zvítězila další slovenská karatistka Dominika Tatárová z Banské Bystrice před Maďarkou Barthaovou, o třetí místo se podělila Kubalová s Němkou Stamerovou, Anna Kašparová byla klasifikována jako pátá s Maďarkou Papovou.

JAK SE PERE MISTRYNĚ

Další soutěží zařazenou do zimního kalendáře litomyšlských karatistů byla jako tradičně Velká cena Trutnova. Tam se v barvách klubu ze Smetanova rodiště a s podporou jeho úspěšných reprezentantek Anny Kašparové a Ivy Holomkové vypravili především méně zkušení „malí bojovníci“. I když trio Kristián Kučera, Dominik Halamka a Tomáš Dostál má pár soutěžních zápasů rovněž za sebou.



„Nás i samotné pořadatele překvapila velká účast. V soutěži kata s pevně danými sestavami se našim borcům podařilo přejít přes úvodní dvě kola, ale potom podlehli zkušenějším soupeřům. Jen Dominik Halamka vybojoval sedmé místo. V kumite, tedy ve sportovním zápase, Kristián po nervózním prvním kole podal dobrý výkon, bohužel tentokrát mu to ale na medaili nestačilo, Tomáš Dostál se pral po delší pauze, ale i tak se mu dařilo a získal třetí příčku,“ chválil mládí trenér Smékal.



Největší klubové opory Anna Kašparová a Iva Holomková si nejprve vyzkoušely nelehkou pozici trenérů a provedly jednotlivými zápasy mladší bojovníky, aby posléze nastoupily ke svým soubojům. A jako kdyby dětem chtěly předvést, jak by kumite mělo vypadat. „Iva Holomková brala v kategorii kumite žen bez rozdílu hmotnosti bronz a Anna Kašparová svým menším kamarádům doopravdy ukázala, jak se pere mistryně republiky. Z pěti zápasů jen jediný neukončila výhrou na body před časovým limitem a ve svých kategoriích doslova kralovala. Obsadila dvě první místa, a to jak ve váze nad 68 kilogramů, tak i bez rozdílu hmotnosti,“ pokračuje trenér.



Poděkování za reprezentaci oddílu a odvedené dobré výkony si vysloužili všichni litomyšlští karatisté. „A že to tentokrát nezacinkalo tolik, jak jsme bývali zvyklí, to vůbec nevadí. Chce to jenom trpělivost, vůli a někdy i tu kapku štěstí. Je to sport a sportovní karate je pouze malou součástí tohoto krásného bojového umění,“ dodal Jiří Smékal.