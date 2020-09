Bohužel mezi nimi nebude největší hvězda. Stalo se totiž to, co si nikdo nepřál, ale tak trochu s tím počítal.

Rakouský pilot Pascal Rauchenecker, druhý muž průběžné klasifikace třídy MX1, který minule v Lokti pozávodil i německého lídra šampionátu Maxe Nagla, v Česku pro letošní rok dojezdil, alespoň pokud se týká mistrovství jednotlivců.

„Bohužel je to pro nás špatná zpráva. Pascal do Pacova nakonec nedorazí, musel narychlo přehodnotit situaci, ať už požadavky svých sponzorů, nebo překopaný kalendář mistrovství světa. V termínu pacovského závodu pojede na svět do Itálie a nebude startovat ani na dalších závodech v Opatově a Petrovicích. Tam je zase kolize s německým prestižním seriálem ADAC, kde obhajuje pozici vicemistra a navíc má podepsanou smlouvu s předním německým týmem. Je to škoda, ale nic s tím nenaděláme,“ říká smířeně manažer Orion Racing Teamu Petr Kovář.

Ten jedná s rakouským závodníkem alespoň o start na mistrovství republiky družstev v Dalečíně, kde by Orion rád po několika chudších letech postavil ambiciózní sestavu.

V Pacově bude v neděli odpoledne spoléhat na svoje zástupce v ostatních kubaturách. O stupně vítězů by měli jet hlavně zatím neporažený Petr Bartoš mezi veterány a lepšící se Barbora Laňková v kategorii žen.