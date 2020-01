Na vítěze zápasů čeká o den později v přímém televizním přenosu finále, poražení budou bojovat o pohárový bronz.

Hyundai Final Four se bude hrát v pátek 14. a v sobotu 15. února v plzeňské městské sportovní hale.

„Máme dvě možnosti. Buď si stěžovat si, že nám los opět nebyl nakloněn, nebo nechat na palubovce naprosto všechno a prát se o vítězství. My zvolíme bez debat druhou variantu. Kvality Nymburka není třeba zdůrazňovat. V domácí lize je naprosto dominantní spoustu let a momentálně odvádí skvělou práci i v Lize mistrů. My se ale budeme snažit udělat vše pro to, aby prvenství v poháru tento rok neobhájil,“ prohlásil trenér Svitav Lukáš Pivoda.

„Naše vyhlídky nejsou nejlepší. Nymburk prokazuje vysokou kvalitu v Lize mistrů a v semifinálovém utkání bude favoritem. My ale půjdeme do zápasu naplno, pokusíme se překvapit a postoupit do finále,“ potvrdil kapitán Roman Marko, že předem poražen jeho tým do souboje rozhodně nepůjde.