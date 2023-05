Tři východočeské celky si zahrají o medaile v hokejbalové extralize! K Pardubicím, které ve třech utkáních vyřadily Hostivař, přibyly ve středu Letohrad a Svítkov. Pouze Kert Park Praha regionální dominanci „kazí“.

SK Hokejbal Letohrad vs. Elba DDM Ústí nad Labem (čtvrtfinále play off). | Foto: Iva Janoušková

Večer, jenž vstoupí do dějin. Minimálně do dějin českého hokejbalu stoprocentně. Vždyť aby se utkání play hrálo hrálo skoro 75 minut čistého času, to historie tohoto sportu skutečně nepamatuje. A ani obratů sérií z 0:2 na 3:2 zase tolik nebývá.

A u toho všeho byly regionální celky. Zásluhou letohradských Jelenů i svítkovských Stars a jejich pozoruhodných počinů se semifinále extraligy proměňuje v takové malé východočeské mistrovství. Pravda, jeho favoritem zůstává Kert Park, ale dopředu je jasné, že minimálně jeden z finalistů bude z Pardubického kraje. A to tedy nezbývá než smeknout…

Kdo strávil středeční večer v letohradské aréně, ten na něj dlouho nezapomene. Superlativů ani nelze vyslovit dost, hrál se nejdelší zápas v historii hokejbalu! Jeleni, kteří ztratili v průběhu základní hrací doby dvougólové vedení, rozhodli zásluhou gólu Michala Macháčka v čase 74:59, tedy jedinou sekundu před koncem druhého prodloužení! Byla to podle statistiky 64. střela, která v pátém čtvrtfinále mířila na ústeckou svatyni. A má přívlastek „zlatá“.

Svítkovský nováček prohrál první duely duely v Karviné relativně lehce, doma však soupeři oplatil stejnou mincí a v rozhodující bitvě dokázal uspět venku! Za stavu 3:3 zlomil drama Jakub Král brankou ve 41. minutě a pět vteřin před závěrem pečetil postup Stars Ondřej Matýs.

Hokejbalová extraliga:

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF – 5. zápasy: SK Hokejbal Letohrad – Elba DDM Ústí nad Labem 3:2 PP (2:0, 0:1, 0:1 – 1:0). Branky: 8. Šíma (Faltus, Lux), 9. Rozlílek (Halbrštát), 75. Macháček (Halbrštát) – 29. Chlán (Švanda, Costa), 40. Soukup (Smolík).

Konečný stav série: 3:2.

HbK Karviná – HBC Svítkov Stars Pardubice 3:5 (1:1, 1:2, 1:2). Body: 15. Stromko (J. Rosůlek), 18. L. Rosůlek (Stromko), 34. Diviš (Pořízek, Pala) – 4. Matýs (Waber , Král), 23. Korbel (Bláha), 26. Bláha (Bureš, Paulovič), 41. Král (Malý, Hudec), 45. Matýs.

Konečný stav série: 2:3.

Program semifinále:

SK Hokejbal Letohrad – HBC Pardubice

HC Kert Park Praha – HBC Svítkov Stars Pardubice

(od 6. května na tři vítězné zápasy)