Šural cestoval společně s dalšími spoluhráči, kteří si pronajali minibus pro zpáteční cestu z ligového utkání na hřišti Kayserisporu. K nehodě mělo dojít zhruba pět kilometrů před Alanyí, když řidič usnul za volantem. Do nemocnice bylo převezeno kromě Šurala dalších šest hráčů, českého hráče se ale zachránit nepodařilo.

"Tragická zpráva o jeho úmrtí zasáhla všechny hráče, činovníky a fanoušky našeho klubu. AC Sparta Praha si nesmírně váží služeb, které v jejím dresu Josef Šural odvedl. Šury, navždy si tě budeme pamatovat!" uvedl v prohlášení Šuralův poslední český klub.

Úmrtí bývalého hráče Brna či Liberce tak dalo vzpomenout na tragické odchody známých sportovců, kterých bylo jen v tomto desetiletí až příliš. Stále čerstvé jsou vzpomínky na tři sebevraždy českých fotbalistů.

V dubnu 2017 si sáhl na život František Rajtoral. Dlouholetá opora Plzně se oběsila ve svém bytě během tureckého angažmá. Rodák z Přibrami se rozhodl pro dobrovolný odchod ze světa po dlouhodobých depresích a rodinných problémech.

Jeho potíže nebyly úplným tajemstvím, ostatní mu nabízeli pomocnou ruku. Jenže většinou marně, často se uzavřel do sebe. „Trvalo to třeba tři čtyři měsíce. A pak najednou přišel a řekl: Trenére, chci zase hrát. Deprese byly pryč a byl to zase ten veselý kluk, jak jsme ho znali předtím,“ říkal tehdy gólman a Rajtoralův někdejší spoluhráč Petr Vašek.

Jen krátce poté se pro totožný způsob sebevraždy rozhodl i Rajtoralův někdejší spoluhráč z Viktorie David Bystroň. V jeho případě se spekulovalo o rodinných a finančních potížích, které měl dosvědčovat dopis na rozloučenou. Ve středu pak uplyne přesně rok od skonu bývalého zadáka pražské Sparty Pavla Pergla. Také on sáhl po provazu. Již v roce 2012 zahynul na následky poranění z nočního bobování někdejší reprezentační bek Václav Drobný.

O významné osobnosti přišel český sport také na silnicích. Během dopravní nehody v srpnu 2004 zahynul legendární hokejista a trenér Ivana Hlinka. Stalo se tak krátce před Světovým pohárem, kde měl vést český tým. Jeho hráči si během turnaje připomínali zesnulého kouče číslem 21, které měli na dresech a s kterým byla ikona litvínovského hokeje spojena.

Smrt v letadle i za volantem

Dopravní nehoda si vyžádala svou význačnou oběť již dříve, v roce 1972 zahynula ve Francii krasobruslařka Hana Mašková. Medailistka z olympiády i světových či evropských šampionátů patřila společně s Věrou Čáslavkou mezi ikony konce 60. let. Bylo jí pouhých 22 let.

Samostatnou kapitolou, která často přináší obdobné zprávy, jsou letecká neštěstí. Nehoda s hokejisty ruské Jaroslavle ze září roku 2011 zasáhla i český hokej. Na cestě do Minsku se zřítil letoun Jak-42, v jehož útrobách byli i Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.

Také zahraniční hvězdy často nacházely smrt v letadlech. Nejčerstvější je případ fotbalisty Emiliana Saly. Argentinský útočník se v lednu upsal Cardiffu a mířil do svého nového angažmá. Během cesty z Nantes jeho soukromě letadlo zmizelo z radarů. „Jsme v letadle a vypadá to, že se rozpadá,“ uvedl tehdy Sala podle argentinských médií při letu. Až po několika dnech byl nalezen vrak a viditelné tělo identifikováno jako Salovo.

Letecké neštěstí zasáhlo i celé kluby. Na podzim roku 2016 se v Kolumbii zřítilo letadlo s fotbalisty brazilského Chapecoense. Na palubě zahynulo 71 lidí. Asi nejznámější případ se pak váže k roku 1958, kdy během mnichovské tragédie přišla o život polovina slavného týmu Manchester United.

Mezi další známé sportovce ze zahraničí, kteří opustili svět předčasně, patří i belgický cyklista Michael Goolaerts, za jehož loňským skonem stála srdeční zástava. V roce 2007 zahynul při pádu vrtulníku slavný jezdec rally Colin McRae.

Neveselé vzpomínání začínalo v roce 2017 a také v něm skončí. Jen pár dní po Bystroňovi a měsíc po Rajtoralovi zahynul i americký motocyklový závodník Nicky Hayden. Mistr světa Moto GP z roku 2006 podlehl v italské Ceseně následkům nehody z tréninku na kole.