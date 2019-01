Polička – Na jevišti evropské Ligy mistrů v italském letovisku Rimini zazářili sáloví fotbalisté VPS Novabrik. Sehráli tam pět utkání v pěti dnech a vybojovali bronzové umístění, což je pro letošní vicemistry České republiky vynikající výsledek.

Vzorně reprezentovali hráči VPS Novabrik Polička český sálový fotbal na evropském fóru. Bronz je velkým úspěchem. | Foto: VPS Novabrik Polička

„Prohráli jsme dva zápasy s ruskými soupeři, ale po dobrých výkonech, kdy jsme dlouho drželi krok, ale vyspělé celky nás trestaly ke konci utkání z perfektních rychlých brejků do otevřené obrany," vrátil se k průběhu klání kouč FRANTIŠEK ŠVEC.

KVALITNÍ PROTIVNÍCI

Třikrát odcházel Novabrik ze zápasu jako vítěz, přičemž především čtvrtfinále proti Astaně a duel o třetí místo s italským rivalem z Novary, to byly nervydrásající bitvy. „Je pravda, že jsme dvakrát utekli hrobníkovi z lopaty v poslední minutě. To se na jednom turnaji nestává často. Přišlo mi, že oba soupeři podlehli dojmu, že nemohou prohrát, nám se vyplatila neutuchající bojovnost. Cením si toho, že jsme zápasy neotáčeli náhodnými góly, ale po pěkně vypracovaných akcích," uvedl Švec.

Trenér VPS Novabrik si váží dosažených výsledků hlavně proto, že Liga mistrů měla vysokou úroveň. „Bylo to pro nás setkání s různými styly sálovky. Například kazašský pivot z Astany, to byl hráč o dvě třídy výše, než jsme kdy na tomto postu viděli. Rusové vynikají strojovou nacvičenou hrou, Italové byli silní individuálně. Že jsme s nimi dokázali hrát kvalitní partie, je pro mě velice pozitivní zjištění," vyjádřil se poličský lodivod.

Čas na speciální přípravu jeho svěřenci vzhledem k sezoně velkého fotbalu neměli. „Sešli jsme se před odjezdem dvakrát, abychom si připomněli základní věci. V prvním utkání proti Norům to bylo znát, ale sehranost se postupně zlepšovala. Pomohlo nám, že jsme naše soupeře viděli na místě v akci a mohli se na ně trochu připravit," upozorňuje Švec.

KAŽDÉMU SE DAŘILO

Další okolností hrající v poličský prospěch byla skutečnost, že tým se představil v nejnabitější podobě. „Povedlo se to snad poprvé za dobu, co jezdíme na evropské turnaje, dříve jsme spíše sestavu lepili. Tentokrát se všechno sešlo, jak mělo, a byla to klíčová věc. V této super konkurenci a při náročném programu pěti zápase bychom rozhodně neuspěli, kdybychom nebyli v takto silném složení," je si vědom poličský kormidelník.

Co mu ukázalo setkání evropské špičky po herní stránce? „Vždy je to obrovská zkušenost, objevují se nově taktické věci, nové systémy, který týmy zapracovávají do své hry. Podstatná je rychlost, a to hlavně při práci s míčem. Jakmile si ho zpracujete o vteřinu později, máte problém. V tom mají právě Rusové výhodu. V rozhodujících momentech jsou rychlejší a mají navrch," všiml si Švec.

Pro svoje hráče měl poličský trenér jenom slova chvály. „Turnaj se povedl každému z nich, všichni zahráli výborně. Fantasticky zachytal Ondra Slaný, držel nás nad vodou svými zákroky a kromě toho dal ze hry dva góly, což se jen tak nevidí. Roman Netolický byl dokonce vyhlášen nejlepším obráncem turnaje. Důležité bylo, že jsme mohli zátěž, a to i tu gólovou, rozložit mezi větší počet hráčů," oceňuje trenér Švec výkony mužstva.

Druhé místo v celostátní lize a třetí v Lize mistrů, to je bilance VPS Novabrik v ročníku. Co dodat? „Tuto sezonu řadím mezi pět nejlepších v historii našeho klubu. Bronz z Ligy mistrů vnímám, a věřím, že také hráči, jako velký úspěch, ale současně i jako motivaci do budoucna. Proti tak kvalitním soupeřům každý hráč sám vidí, že i když si třeba myslí, že něco umí, tak se má pořád co učit," řekl Švec.

Samozřejmě, že účast v Rimini není pro skromný klub z Poličky bezstarostný výlet. „Zajistit to finančně pro nás není snadné a musím poděkovat všem partnerům, kteří nám pomohli. I proto jsem moc rád, že jsme uspěli," dodal František Švec.

VPS Novabrik Polička na Lize mistrů 2017

KSI Volvo 240 Kristiansad (Nor.) 3:2 (skupina)

Branky: Netolický 2, Kovář ml.

Torpedo-MAMI Moskva 1:4 (skupina)

Branka: Slováček.

Amanat Astana (Kaz.) 3:3, PK 3:2 (čtvrtfinále)

Branky: Jílek 2, Poul.

Penalty proměnili: Stejskal, Jílek, Navrátil.

Volga Saratov (Rus.) 2:6 (semifinále)

Branky: Stejskal, Slaný.

Ticinia Novara (It.) 8:7 po prodl. (o 3. místo)

Branky: Kovář 2, Netolický, Stejskal, Slaný, Mužík, Jílek, Poul.

Sestava: Ondřej Slaný, Roman Netolický, Tomáš Jílek, Jiří Mužík, Miroslav Vondra, Tomáš Švec, Miroslav Kovář ml., Petr Navrátil, Mirek Stejskal, Jakub Slováček, Tomáš Poul.

Trenéři: František Švec, Miroslav Kovář st.