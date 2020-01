Kvalitní práce s mládeží je vizitkou litomyšlského basketbalového klubu. Dokazuje to opakovaně po několik sezon a ani ta aktuální není v tomto směru výjimkou. O pozoruhodný počin se postarali žáci U15, kteří na podzim zvládli na výbornou boje v základní skupině žákovské ligy.

S bilancí osmí vítězství a čtyř porážek obsadili čtvrté místo a zajistili si tím postup do extraligy mezi dvanáct nejlepších klubů České republiky v této kategorii. Nechali za sebou přitom celky jako Pardubice, Spartu a USK Praha.

V extralize na ně čekají soupeři z nejsilnějších mládežnických basketbalových základen v Česku (mj. Brno, Opava, Písek, Plzeň, Děčín a další). Premiéru si odbyli na ostravských palubovkách a především z duelu na půdě Nové huti šel trochu strach, domácí jsou mistry republiky z předchozích tří let.

Svoje kvality předvedli přímo na hřišti. Hosté nastoupili hodně ustrašeně, o poločase prohrávali o třicet bodů a brzy bylo rozhodnuto.

„Byla to pro nás tvrdá, ale cenná lekce, co nás vlastně v extralize čeká,“ konstatoval kouč Martin Šorf.

O den později se litomyšlští žáci poprvé v historii utkali s týmem Snakes. To byl soupeř výkonnostně srovnatelný a po dramatickém průběhu z toho vzešla první extraligová výhra pro družstvo ze Smetanova rodiště. V napínavé koncovce se jako rozhodující ukázala být trojka Ondřeje Vomáčky, získaný čtyřbodový náskok dokázali hosté ubránit.

„Byl to parádní výkon od všech hráčů, kteří nastoupili. Hlavně díky výborné obraně jsme si připsali premiérové a velice cenné extraligové vítězství. Kluci nechali na hřišti všechno a makali od první do poslední minuty. Jak se říká, dali do boje srdíčko a ono to přineslo úspěch,“ oceňuje trenér Šorf.

V domácím prostředí se jeho svěřenci představí v rámci extraligy 25. a 26. ledna a bude to basketbalový svátek, neboť do Litomyšle zavítají basketbaloví giganti: Válečníci z Děčína a Sluneta Ústí nad Labem.

EXTRALIGA ŽÁCI U15, 1. – 2. kolo:

NH Ostrava – Adfors Basket Litomyšl 99:51 (26:14, 54:24, 74:36)

Body Litomyšle: Folta 16, Vomáčka 11, Slawisch 10, Bubeníček 8, Grujbár 2, Markov 2, Tupec 2.

BK Snakes Ostrava – Adfors Basket Litomyšl 54:58 (9:12, 23:26, 35:38)

Body Litomyšle: Folta 17, Vomáčka 15, Slawisch 11, Bubeníček 5, Markov 5, Sedláček 3, Tupec 2.