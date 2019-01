Návrat domů s těžkým nákladem. Florbalisté utržili debakl

Svitavy – Složitý je pro svitavské florbalisty boj o postup do čtvrtfinále play off ve východní skupině národní ligy. Aktuálně dlí na deváté pozici, což je o jeden stupínek níže, než by bylo potřeba. V závěrečných čtyřech kolech potřebují dostat pod sebe alespoň jednoho konkurenta, což rozhodně není úkol z kategorie snadno splnitelných.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

V osmnáctém kole zavítali na hřiště novopečeného lídra soutěže Troopers Orel Telnice a se zlou se tam potázali. Vůbec nezachytili nasazené tempo soupeře a záhy se ocitli na florbalovém kolotoči. Hned v první třetině inkasovali půltucet branek, v prostřední třetině si vysloužili stejnou „dávku“ a a bylo jasné, že se nevyhnou krutému přídělu. K jejich štěstí domácím florbalistům dvanáct branek nastřílených během čtyřiceti minut hry stačilo a v poslední části dovolili Svitavským lehoučkou korekci. Vývoj utkání však byl i tak až příliš jednoznačný.



V sobotu 2. února od 20 hodin hostí Svitavy v hale Na Střelnici v klíčovém střetnutí šestý Hluk a to bude boj o zachování nadějí na play off. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD, 18. kolo: Troopers Orel Telnice – FbK TJ Svitavy 12:4 (6:1, 6:1, 0:2) Branky: 3., 37. a 38. Knotek, 9. a 19. Voltner, 10. a 24. Budík, 14. a 27. Kadlec, 7. Jeski, 36. Kubala, 38. Ondráček – 19. Šincl, 39. Brýdl, 47. Musil, 60. L. Zach. Rozhodčí: Saňka – Přibyl. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváci: 62. Pořadí: 1. Troopers Orel Telnice (40), 2. Sokol Brno I EMKOCase Gullivers (38), 3. FBC Letka Toman Finance Group (37), 4. FBC Vikings Kopřivnice (34), 5. FBK Rožnov pod Radhoštěm (30), 6. FBK Spartak Hluk (29), 7. Hippos Žďár nad Sázavou (25), 8. Aligators Klobouky (24), 9. FbK TJ Svitavy (22), 10. S.K. P.E.M.A. Opava (20), 11. Snipers Třebíč (17), 12. FbK Horní Suchá (8).

Autor: Radek Halva