Tak tohle je možná trochu nečekaný návrat na stará známá místa. Skvělý basketbalový rozehrávač Roman Marko působil ve svitavských barvách v dobách jejich působení v nejvyšší soutěži v letech 2016 – 2021 a za tu dobu se stal jedním z nejlepších mužů Kooperativa NBL na tomto místě.

Předkolo play off 2020/2021: Dekstone Tuři Svitavy vs. Sluneta ústí nad Labem. Poslední zápas, který Roman Marko (v bílém) odehrál na palubovce haly Na Střelnici. | Foto: František Renza

Poté, co top basketbal ze Svitav zmizel, přesunul se Roman Marko do Brna, kde v družstvu tamního Basketu nejprve završil svoji aktivní hráčskou kariéru na nejvyšší úrovni, aby se posléze přesunul do kanceláře a převzal pozici generálního manažera brněnských basketbalistů.

Prsty jej však zřejmě začaly znovu svrbět, protože aktuálně ohlásil svůj návrat do sportovní haly Na Střelnici, kde tolik sezon rozdával basketbalovou radost. Roman Marko posílí Tury před nadcházejícím ročníkem první ligy a znovu se tak na palubovce mimo jiné potká se svým dlouholetým souputníkem Pavlem Slezákem, jenž bude u Turů pokračovat.

„Jsem nesmírně rád, že budu mít opět možnost obléknout svitavský dres a zahrát si s kluky, které dlouho znám. Věřím, že budeme hrát dobrý basketbal a budeme patřit ke špičce první ligy. Tímto bych chtěl pozvat na naše domácí zápasy fanoušky Turů, kteří byli vždy jedni z nejlepších v republice,“ těší se Roman Marko.

Z angažmá basketbalové superstar má pochopitelně radost také nový hlavní trenér Turů Martin Šorf. Také proto, že kromě nesporného herního přínosu zastane Marko rovněž roli jeho asistenta. „Romanův příchod je pro fanoušky možná nečekanou, ale o to vítanější novinkou. Roman má s Tury spojenou část kariéry, patřil mezi velké opory a jsem přesvědčen, že nejinak tomu bude i v první lize. Jeho zkušenosti a obrovský přehled ve hře zajisté pomohou také ostatním spoluhráčům. Jsem moc rád, že Roman bude zároveň působit i v roli asistenta trenéra a pomáhat tak posouvat naše mladíky a celý tým kupředu,“ pronesl Šorf.

Nový ročník první ligy začíná v polovině záři a Svitavy se v základní skupiny Východ utkají mimo jiné s Královskými sokoly z Hradce Králové, kteří na jaře sestoupili z Kooperativa NBL a minimálně konfrontace těchto dvou nedávných účastníků nejvyšší tuzemské soutěže bude nesporně zajímavých oživením prvoligových bojů.

Ve svitavských službách bude nadále působit i většina dalších členů dosavadního kádru Turů (Pavel Slezák, Jan Hlobil, Martin Novák, Alessandro Petric, Radek Jurko, Kryštof Baťa či Lukáš Jokl).

Zkušenosti budou ve Svitavách získávat talentovaní mladíci, odchovanci regionálního basketbalu: Filip Suchomel a Michal Ropek.