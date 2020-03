Jejich soupeřem je tým třebíčských Sniperů a na domácí palubovce udělali první dva ze čtyř potřebných kroků.

V prvním utkání se Svitavští vymotali z velice komplikované situace, neboť začali špatně, v polovině hrací doby prohrávali 2:5 a ještě ve 48. minutě 4:6. Závěr však patřil jim, z náporu vytěžili vyrovnání a prodloužení pak rychle ukončil přesnou střelou Pakosta. „Začátek byl klasicky, podcenili jsme ho a nastoupili nepřipravení, což nám soupeř dal rychle najevo. Ve druhé třetině jsme sice zrychlili hru, ale pořád to nestačilo, ve třetí jsme se kousli, zabrali, co to šlo, a štěstí se obrátilo na naši stranu,“ oddechl si trenér Jiří Beneš.

O den později se duel zlomil v závěrečné periodě, do níž se šlo za stavu 3:3. Domácí ale v dalších minutách zařadili rychlejší stupeň, „slepili“ dvě rychlé branky a dostali vývoj pod kontrolu. „Zahájili jsme opět vlažně a trvalo nám, než jsme se dostali do tempa. Zápas jsme mohli rozhodnout už ve druhé třetině, nakonec jsme ho vzali do vlastních rukou,“ vyjádřil se svitavský lodivod po druhé výhře.

Další dvě utkání jsou na programu v Třebíči.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD, PLAY DOWN, 1. utkání:

FbK TJ Svitavy – Snipers Třebíč 7:6 PP

Fakta – branky: 8. Vašák (Doseděl), 20. Pešl (Brýdl), 44. Říha (Doseděl), 47. Hynek (Prudil), 51. Doseděl (Pakosta), 55. Beneš (Říha), 62. Pakosta (Doseděl) – 7. Kuželka (Benáček), 9. Benáček (Malich), 14. Kelbler (Mátl), 19. Malich, 28. Benáček (Kuželka), 48. Žák (Salák).



Třetiny: 2:4, 0:1, 4:1 – 1:0.



Svitavy: Skácelík – Beneš, Zach, Říha, Kulhavý – Vašák, Doseděl, Pakosta, Hynek, Prudil, Sauer, Brýdl, Motl, Pešl.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD, PLAY DOWN, 2. utkání:

FbK TJ Svitavy – Snipers Třebíč 7:3

Fakta – branky: 15. Pakosta (Kužela), 25. Kulhavý (Brýdl), 40. Vašák (Pakosta), 44. Říha (Sauer), 45. Pakosta, 57. Beneš (Prudil), 58. Sauer (Prudil) – 13. Žák (Machálek), 28. Benáček (Malich), 35. Kuželka (Malich).



Třetiny: 1:1, 2:2, 4:0.



Svitavy: Skácelík – Beneš, Zach, Sauer, Kulhavý, Kužela – Vašák, Doseděl, Pakosta, Hynek, Prudil, Brýdl, Musil, Říha, Motl, Pešl.



Stav série: 2:0.