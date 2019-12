Prvních dvanáct ostrých soutěžních utkání si na svitavské lavičce odkroutil v pozici hlavního trenéra LUKÁŠ PIVODA. Není pochyb o tom, že i pod jeho vedením Dekstone Tuři patří do popředí Kooperativa NBL a není pochyb ani o tom, že mu dosavadní průběh sezony ukázal mnoho pozitiv, ale také negativ, na kterých je třeba pracovat. Jak sám říká, rozhodující boje v lize teprve přijdou a do té doby bude nutné výkony stabilizovat.

Sedm vítězství a pět porážek po první části soutěže. Jak hodnotíte tuhle bilanci?

Upřímně řečeno, spokojeni být nemůžeme. Vždyť jsme prohráli o dva body v Děčíně a o bod v Pardubicích. V obou těchto utkáních jsme přitom měli tristní procento střelby trestných hodů a o vítězství jsme se tak připravili víceméně sami. Kdybychom tyto dva zápasy zvládli, byla by bilance o poznání veselejší.

V průměru dáváte přes 86 bodů na zápas a dostáváte jich více než 82. Co tyto údaje vypovídají o vaší hře?

Číslo na útočné polovině je pozitivní, i když jsem přesvědčen, že máme potenciál dávat ještě mnohem více bodů. Počet obdržených bodů je stále velmi vysoký. Obraně se věnujeme a v některých utkáních jsme v ní odváděli dobrou práci. Bohužel máme pořád problém udržet potřebnou koncentraci celý zápas.

Kromě mistrovského Nymburka jste prohráli v Děčíně, Opavě a Pardubicích. Vždy po boji a těsným skóre. Našel byste společné jmenovatele tří porážek?

Hlavní příčinu jsme zmiňoval a je to naše velmi špatná úspěšnost střelby trestných hodů. V Děčíně jsme prohráli o dva body a nedali sedmnáct trestných hodů! V Pardubicích to byla prohra o jediný bod a deset minutých šestek, v Opavě porážka o šest a z čáry trestného hodu jsme minuli třináctkrát. K tomu asi není více co dodat.

Jak se, probůh, stalo, že Dekstone Tuři mají po dvanácti kolech nejhorší bilanci trestných hodů z celé soutěže? Čím si to vysvětlujete?

Kéž bych na tuhle otázku nalezl vhodnou odpověď… Upřímně je to pro mě nepochopitelné. Trestné hody samozřejmě trénujeme a o této problematice se stále bavíme. Bohužel se ale pořád topíme v tristním procentu. Věřím však, že to nebude trvat věčně a i v této činnosti se v následujících kolech rapidně zlepšíme.

Před zahájením sezony jste říkal, že vaší snahou bude hrát rychle dopředu a s co nejvyšším počtem zakončení. Jak účinně se vám zatím daří toto předsevzetí plnit?

Přechodem do protiútoku se podle mého názoru prezentujeme velmi dobře. Kluci se s tímto stylem hry ztotožnili a v rychlých protiútocích jsme druzí v celé lize hned za Nymburkem. I tady je však určitě prostor na další zlepšování a jestliže se budeme tímto úsilím prezentovat konzistentněji po celou dobu utkání, tak číslo ještě poroste.

V některých vyrovnaných střetnutích vás do značné míry limitoval vysoký počet ztrát. Přičítáte to zmíněné snaze hrát co nejrychleji, nebo vidíte ještě jiné důvody této negativní statistiky?

Určité ztráty jsou samozřejmě dány snahou hrát co nejrychleji směrem dopředu a proti některým z nich neprotestuji. Bohužel se v naší hře objevují i ztráty velmi laciné, které nejsou způsobeny tlakem soupeře, ale našimi špatnými rozhodnutími.

Daří se vám v podkošovém prostoru, s průměrem přes čtyřicet doskoků na zápas musíte být velice spokojen…

Na doskoku se snažíme pracovat na každém tréninku a klademe na něj značný důraz. Kluci to potom přenášejí úspěšně do zápasů a ve většině z nich v této činnosti odvádějí velmi kvalitní práci.

I v utkáních proti silným soupeřům dokážete odehrát velmi zdařilé pasáže, ale také velmi nepovedené. Čemu přičítáte takovou výkonnostní nevyrovnanost v průběhu jednotlivých utkání?

Ano, máte pravdu. Stále se potýkáme s tím, že nedokážeme udržet koncentraci a vysoké tempo po celou hrací dobu. Stejně jako zmíněné trestné hody je tato činnost zejména o hlavě. Někdy se přizpůsobíme soupeřově stylu hry a naše kvalita jde dolů. Máme ale za sebou teprve polovinu základní části a já pevně doufám, že se budeme v tomto ohledu zlepšovat a výkony ustálíme.

Na delší čas vám ze sestavy vypadl Matěj Svoboda, který se v úvodu sezony uvedl výbornými výkony. Je to pro vás podstatná komplikace?

Mates naskočil do sezony ve výborné formě. V každém tréninku a utkání jel naplno a byl naším nejlepším hráčem. Komplikace to tudíž je, ale máme natolik kvalitní soupisku, abychom se s jeho momentální ztrátou vypořádali. Zatím se nám to relativně daří, ale samozřejmě se všichni těšíme, až ho budeme mít zpátky na palubovce.

Jak a čím naplňujete dvoutýdenní zápasovou přestávku v Kooperativa NBL a na co se během ní zaměřujete?

Především na nabrání fyzické kondice a obrannou činnost. Hráči také dostali o víkendu po zápase s Kolínem volno, aby si trochu odpočinuli, pročistili hlavu a byli po všech stránkách nachystáni na přípravu na Děčín.

Aby byla svitavská šestková mizérie podložena konkrétními čísly: ve dvanácti utkáních neproměnili Tuři dohromady 114 trestných hodů (v průměru tedy skoro 10 na zápas).

Všechny soupeře, s nimiž jste prohráli, bude mít nyní na domácí palubovce. Cítíte to jako velkou výhodu? Jaký je váš výhled do odvetných bojů?

Ano, určitě budeme chtít vrátit porážku týmům, se kterými jsme v prvních vzájemných utkáních prohráli. Ale současně budeme chtít potvrdit naše výhry proti ostatním soupeřům a určitě nás nečeká nic lehkého. Momentálně se snažíme připravit na souboj s Děčínem a dostat se na vítěznou vlnu.



Kde byste si přál, aby se Tuři nacházeli na konci základní části před nadstavbou?



O tom nepřemýšlíme. Po základní části nás čeká skupina A1, kde se teprve bude rozhodovat o nasazení do play off. My se chceme hlavně postupně zlepšovat a přinést si do vyřazovací části tu nejlepší formu, jaká bude možná.