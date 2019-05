Národní minižákovský festival si podmanil tým z Plzně, Adfors Basket v top pětce

Další svátek mladého basketbalu ve Smetanově městě. Po finálovém turnaji Středoevropské ligy přijelo do Litomyšle dvanáct účastníků Národního festivalu minižáků do 13 let.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Sonnek

Ti sváděli po tři dny ve dvou halách napínavé boje, na jejichž konci byl korunován nejlepší tým, a tím byl ten hájící barvy Lokomotivy Plzeň. Západočeši porazili ve finále pražské Sokoly 67:54.



Dvojnásobné zastoupení měl také náš region. Mladí svitavští basketbalisté vybojovali konečné desáté místo, když „stylově“ porazili Válečníky z Děčína.



Domácí Adfors Basket si zajistil postup ze základní skupiny výhrou nad Děčínem, ve čtvrtfinále však narazil na pozdější vítěze z Plzně a to pro ně bylo příliš tučné sousto. V bojích o 5. – 8. místo však Litomyšláci prokázali bojovného ducha, když Roudnici porazili o tři body a Příbor o jediný bod.



„Konečná pátá příčka je pro kluky skvělým výsledkem. Všichni si za předvedené výkony a bojovnost zaslouží pochvalu,“ uvedl trenér a předseda Adfors Basket Martin Šorf, pod jehož pořadatelskou taktovkou se odehrál celý turnaj k plné spokojenosti hráčů, trenérů i publika ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska.



Za Adfors Basket Litomyšl hráli a stříleli body: Jonáš Brýdl (56), Dominik Suchomel (39), Šimon Vašek (31), Matěj Hanuš (27), Kryštof Grujbár (23), Ondřej Bílek (23), Michal Broulík (20), David Kubíček (9), Patrik Znamenáček (8), Milan Tobiška (6), Ondřej Charvát (3), Lukáš Pavliš (3), Ivan Jetmar a Tadeáš Tichý.



Za Basketbal TJ Svitavy hráli a stříleli body: Tomáš Dostálek (60), Richard Prokop (59), Vojtěch Roznětínský (48), Gabriel Špaček (44), Tomáš Bryška (35), Jiří Horyna (8), Samuel Polanský (7), Josef Doskočil (4), Ivo Hejduk (4), Jakub Šmíd (4), Michal Kašper (2) a Tomáš Zdražil (1). Národní festival minižáků U13 Výsledky – skupina A: 1. BK Opava (4), 2. BA Sparta Praha (3), 3. BCM Orli Prostějov (2). Skupina B: 1. BK Lokomotiva Plzeň (4), 2. Torola Basket Team Příbor (3), 3. Sokol Sršni Písek (2). Skupina C: 1. Tygři JBC Brno (4), 2. BA Roudnice nad Labem (3), 3. TJ Svitavy (2). Skupina D: 1. Sokol pražský (4), 2. Adfors Basket Litomyšl (3), 3. Válečníci Děčín (2).



O 9. – 12. místo: 9. BCM Orli Prostějov, 10. Basketbal TJ Svitavy, 11. Válečníci Děčín, 12. Sokol Sršni Písek.



Čtvrtfinále: BK Opava – BA Roudnice nad Labem 76:31, BK Lokomotiva Plzeň – Adfors Basket Litomyšl 71:33, Tygři JBC Brno – BA Sparta Praha 67:53, Sokol pražský – Torola Basket Team Příbor 69:44.



„Malé semifinále“ (5. – 8.): BA Roudnice nad Labem – Adfors Basket Litomyšl 29:32, BA Sparta Praha – Torola Basket Team Příbor 50:73. Semifinále: BK Opava – BK Lokomotiva Plzeň 47:65, Sokol pražský – Tygři JBC Brno 69:47.



O 7. místo: BA Roudnice nad Labem – BA Sparta Praha 56:67. O 5. místo: Adfors Basket Litomyšl – Torola Basket Team Příbor 54:53. O 3. místo: BK Opava – Tygři JBC Brno 68:57. Finále: BK Lokomotiva Plzeň – Sokol pražský 67:54.

Autor: Radek Halva