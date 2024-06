Litomyšlští florbalisté poznali svoje budoucí soupeře v Národní lize, třetí nejvyšší soutěži v Česku, kam postoupili poprvé v klubové historii. Losovací aktiv Českého florbalu potvrdil jejich zařazení do západní skupiny, takže je kromě nadmíru silné konkurence čeká rovněž pořádná dávka náročného cestování, mimo jiné se během sezony střetnou hned s pěti celky z hlavního města. První zápas na domácí palubovce odehrají o víkendu 21. a 22. září proti dalšímu nováčkovi z Říčan.

Florbalová Litomyšl se těší na Národní ligu. | Foto: Florbal Litomyšl

Na jejich jízdu minulým divizním ročníkem a především na památné páté utkání série proti Kadani, kdy si v dubnu před zaplněnou a bouřící městskou sportovní halou vybojovali vítězství a postup do Národní ligy, nikdo z přítomných jen tak nezapomene. Florbalový život se však řítí rychle dál a litomyšlský tým v tento okamžik ví, kdo ho ve vyšší soutěži čeká.

PODÍVEJTE SE: Mise Národní liga je splněna! Litomyšlský florbal tone v euforii

Kromě pěti pražských soupeřů, mezi nimiž se vyjímá jméno dlouholetého účastníka superligy Black Angels (pro tahanicích ohledně neudělení příslušné licence a zamítnutí všech odvolání propadli o dvě soutěže dolů) si florbalisté ze Smetanova města zahrají rovněž v Plzni, Písku či Milevsku. Jediným východočeským rivalem jim bude družstvo Jaroměře. Základní část Národní ligy se hraje klasickým dvoukolovým systémem každý s každým doma a venku. Prvních osm týmů postoupí do vyřazovací fáze (čtvrtfinále, semifinále, finále), celky od 9. do 12. místa konečné tabulky odehrají play down o udržení soutěže.

GLOSA: Jít si za svým cílem. Florbal v Litomyšli dosáhl na dosud největší úspěch

NÁRODNÍ LIGA – SKUPINA ZÁPAD

Program florbalistů Litomyšle v základní části:

1. kolo (14. – 15. září): FAT Pipe Start98 – Florbal Litomyšl

2. kolo (21. – 22. září): Florbal Litomyšl – FBC Draci Říčany

3. kolo (28. – 29. září): FbC Písek – Florbal Litomyšl

4. kolo (5. – 6. října): Florbal Litomyšl – Black Angels

5. kolo (12. – 13. října): Florbal TJ Kobylisy – Florbal Litomyšl

6. kolo (19. – 20. října): T.B.C. Králův Dvůr – Florbal Litomyšl

7. kolo (26. – 27. října): Florbal Litomyšl – Wizards SO Praha 10

8. kolo (2. – 3. listopadu): FbC Plzeň – Florbal Litomyšl

9. kolo (9. – 10. listopadu): Florbal Litomyšl – Panthers Praha

10. kolo (16. – 17. listopadu): TJ Sokol Jaroměř – Florbal Litomyšl

11. kolo (23. – 24. listopadu): Florbal Litomyšl – FBC DOŠWICH Milevsko

12. kolo (30. listopadu – 1. prosince): FBC Draci Říčany – Florbal Litomyšl

13. kolo (7. – 8. prosince): Florbal Litomyšl – FbC Písek

14. kolo (14. – 15. prosince): Black Angels – Florbal Litomyšl

15. kolo (21. – 22. listopadu): Florbal Litomyšl – Florbal TJ Kobylisy

16. kolo (11. – 12. ledna): Florbal Litomyšl – T.B.C. Králův Dvůr

17. kolo (18. – 19. ledna): Wizards SO Praha 10 – Florbal Litomyšl

18. kolo (25. – 26. ledna): Florbal Litomyšl – FbC Plzeň

19. kolo (1. – 2. února): Panthers Praha – Florbal Litomyšl

20. kolo (8. – 9. února): Florbal Litomyšl – TJ Sokol Jaroměř

21. kolo (15. – 16. února): FBC DOŠWICH Milevsko – Florbal Litomyšl

22. kolo (22. – 23. února): Florbal Litomyšl – Fat Pipe Start98

Další zástupce Pardubického kraje v celostátních florbalových soutěžích (kromě znovu superligových Sokolů) najdeme v nové sezoně v divizní skupině D (FTC Vysoké Mýto, FBC Letohrad Orel Orlice) a také v první lize žen (FbK TJ Svitavy).