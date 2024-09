Základ úspěšného celku zůstal pohromadě, podařilo se jej vhodně doplnit florbalisty se superligovými zkušenostmi a nový hlavní trenér VILÉM NONN hlásí, že jeho tým je na Národní ligu dobře připraven. Jedním dechem vak dodává, že výkonnostní rozdíl oproti divizi bude pravděpodobně značný. „Hlavním cílem je dostat se do play off a vyhnout se bojům o záchranu,“ vytyčil před svoje svěřence náročný úkol. Ti se po úvodním vystoupení v Praze se natěšeným domácím fanouškům ukážou v sobotu 21. září od 19 hodin proti Drakům z Říčan.

Michael Smola (Litomyšl) proměňuje trestné střílení. | Video: Radek Halva

Utkáním na půdě Fat Pipe Start 98 vstupuje litomyšlský florbal v sobotu odpoledne premiérově do Národní ligy. Jak jste na ostrý start připraveni?

Věřím, že jsme přes léto odvedli kvalitní práci a podaří se nám do ligové sezony vstoupit dobrým výkonem. Nečeká nás nic jednoduchého. Start hrál v loňském roce první ligu, navíc úzce spolupracuje se superligovým Chodovem. To, že hrajeme venku a se silným soupeřem, nám ovšem může paradoxně pomoci. Nemusíme sami na sebe vytvářet takový tlak a snad si i lépe poradíme s nervozitou, která v prvním zápase určitě bude.

K jakým změnám došlo po postupu ve vašem hráčském kádru a realizačním týmu?

Krátce po skončení minulé sezony jsme se s tehdejším trenérským štábem dohodli, že do nového ročníku povedu tým jako hlavní trenér já. V týmu skončili Štěpán Švec, Ondřej Ryšavý a Petr Černý. Ze zdravotní důvodů kariéru pozastavil Michal Háp. S posílením družstva jsem chtěl postupovat velmi obezřetně. Myslím, že kluci, kteří postup vybojovali, si zaslouží dostat šanci, aby ukázali, že na vyšší ligu opravdu mají. Podařilo se nám vyjednat návrat našeho odchovance Přemka Pakosty a na hostování k nám přišel Lukáš Prix. Oba dva mají několikaleté zkušenosti s nejvyšší soutěží, budou tak pro kolektiv velkým přínosem. Naši brankářskou dvojici jsme doplnili o dalšího kvalitního gólmana Jonáše Marka. A do týmu se po roční pauze vrátil Marek Boštík.

Co vám ukázala odehraná přípravná a pohárová utkání?

Ověřili jsme si, že letní příprava byla kvalitní a fyzicky jsme dobře připraveni. Největší zkouškou pro nás byly dva přátelské zápasy s prvoligovým Náchodem, které jsme odehráli s bilancí 1:1. Pohárové duely nás zatím výrazněji neprověřily. Hlavním cílem však bylo odehrát co nejvíce zápasů, protože jsme přes léto z důvodu nedostupnosti hal v Litomyšli a okolí neměli tolik herních tréninků, kolik bych si představoval.

Jaké je vaše povědomí o síle a kvalitě soupeřů v západní skupině Národní ligy, mimo jiné pětice z Prahy?

Popravdě moc velké povědomí nemám. Očekávám nicméně, že skok oproti divizi bude výrazný, a to zejména v taktické vyspělosti týmů a v individuálních schopnostech hráčů. Na střet se silnými soupeři se ale těšíme. Bude to pro nás nová motivace do další poctivé práce.

Cíle a ambice Florbalu Litomyšl pro nadcházející soutěžní ročník?

Hlavním cílem je dostat se do play off a vyhnout se tak bojům o záchranu. Dále bych rád zapracoval na individuálních schopnostech hráčů a dal více prostoru nadějným mladým hráčům. Jako tým musíme zlepšit naši útočnou hru a proměňování šancí.

Co by mělo patřit v soutěži mezi vaše silné herní stránky? Samozřejmě kromě nezbytného nováčkovského elánu…

Věřím, že základem naší hry bude kvalitní a propracovaná obrana doplněna o poctivý týmový výkon. Zároveň bych si rád udržel nastavení z minulé sezony, kdy jsme šli do každého zápasu naplno a věděli, že pokud chceme uspět, nemůžeme si dovolit žádnou ztrátu.

Na co byste pozval diváky do hlediště městské sportovní haly? Jakou podívanou jim budete chtít nabídnout?

Diváky bych rád pozval na nejlepší florbal v širokém okolí. Budeme se chtít prezentovat atraktivní rychlou hrou plnou osobních soubojů. Chceme ukázat, že Národní liga do Litomyšle patří. Přijďte, budeme vás potřebovat!

Litomyšlská florbalová euforie. | Video: Radek Halva