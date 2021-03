Mají zřejmý cíl - nikoho jiného na sedmou pozici nepustit. K jeho splnění musí v první řadě zvládat domácí zápasy, tím spíše s předposledním celkem soutěže. Toto střetnutí nadstavbový program otevře.

V základní části to svitavští basketbalisté s Ostravou ovšem měli 1 - 1, takže musí být na pozoru hlavně před podkošovou sílou soupeře. Kromě distancovaného Romana Marka by měli nastoupit kompletní. „Samozřejmě je to pro nás citlivá ztráta, jestli to však s bojem o sedmé místo myslíme vážně, tak tato absence nesmí překazit naše plány,“ uvedl asistent trenéra Martin Novák.

Utkání Dekstone Tuři Svitavy vs. NH Ostrava se hraje v sobotu 27. února od 17 hodin před prázdným hledištěm haly Na Střelnici.

Bez kapitána. Je v trestu



Diskvalifikační chyba, kterou v průběhu čtvrtfinále Hyundai Final 8 českého poháru proti Kolínu obdržel svitavský kapitán Roman Marko, nezůstala bez dohry. Rozhodčí Jakub Kec totiž požádal o disciplinární řízení a příslušná komise, kromě finančního postihu, zastavila svitavskému hráči činnost na dva zápasy. Proti Ostravě a následně ve středu proti Olomoucku se tak trenér Pivoda bude muset bez svého ústředního rozehrávače obejít.