"V reprezentační pauze jsme chtěli potrénovat a připravit se na druhou část sezony, místo toho jsme však počítali zraněné. Byl ale prostor pro doléčení šrámů a v tomto týdnu, od návratu Tomáše Vyorala z Litvy, již trénujeme téměř kompletní a připravujeme se na zahájení nadstavby. Naše situace ve skupině A1 je specifická, protože ztráta na 4. a 5. místo je o fous větší, než jsme doufali, ale dokud bude šance hrát o lepší než 6. místo, zostra po ní půjdeme. V Nymburce nás čeká velmi těžké utkání, což je pro nás jen dobře. Stále pracujeme na několika věcech, které se v naší hře musí začít projevovat, ať se bavíme o doskoku, rychlém protiútoku, nebo kombinacích v obraně. Na všem pracujeme a já doufám, že se jednotlivé věci budou objevovat ve větší míře již tuto sobotu,” říká pardubický trenér Adama Konvalinka.

Na jeho věty navazuje kapitán Kamil Švrdlík. "Zápas v Nymburce bychom chtěli využít jako odrazový můstek do nadstavby. Rádi bychom se vrátili ke stylu hry, jaký jsme předváděli v průběhu ledna a který nás vynesl zpátky na pozici, díky níž jsme ve skupině A1. Je potřeba dodržovat naše systémy v obraně i v útoku a snažit se o rychlejší přechodovou fázi, což nám v posledních zápasech před reprezentační pauzou - v Ostravě a pak ve FINAL 8 Českého poháru - trošku vázlo, naše výkony měly sestupnou tendenci. Samozřejmě víme o síle Nymburka, takže když jsem mluvil o odrazovém můstku do nadstavby, nemluvil jsem v první řadě o výsledku, ale spíš o stylu hry, který by nás měl utvrdit v tom, že v zápasech v nadstavbové části, které budou následovat rychle po sobě, můžeme být úspěšní,” podotýká pardubický pivot.