Nadpozemský Autrey a konec finálového snění

Kooperativa NBL: Děčínský čaroděj rozhodl třiceti body o čtvrtém vítězství Válečníků v semifinálové sérii. Co to znamená, to ví každý. Svitavští Dekstone Tuři si znovu po roce zahrají o bronz, finálové brány pro ně zůstaly zavřeny.

Basketbal play-off šestý zápas semifinále Děčín Svitavy | Foto: Deník / Jaroslav Zeman

Děčín počtvrté za pět sezon? Svitavy poprvé v historii? Tak zněla otázka před semifinálovým zápolením Kooperativa NBL.



Oba rivalové po postupu moc toužili, sehráli napínavou a doslova strhující sérii.



Ta skončila po šesti zápasech.



Nymburku se postaví Děčín, na Svitavy zbyl boj o bronz.



Čtyři ku dvěma, tak zní konečný rezultát, co se počtu vyhraných duelů týká.



V šestém střetnutí na severu Čech hráli Tuři „s gilotinou nad krkem“, ale rvali se statečně, ve čtvrté čtvrtině se zdálo, že si přece jenom vybojují sedmé utkání, ale proti se postavil jediný muž v děčínských barvách.



Lamb Autrey byl rozdílovým mužem zápasu a vlastně i celé série.



„Přijeli jsme s jasnou vizí toho, že si budeme chtít vynutit sedmý zápas, ale proti tomu byl Lamb Autrey, který hrál s bravurou a byl mimo naši basketbalovou galaxii. Byl těžko zastavitelný, přestože jsme na něj vyzkoušeli různé typy obrany. Nic ale nepomohlo,“ uznal kouč Turů Lubomír Růžička mistrovství domácího borce, který vysázel třicet bodů, a to včetně těch klíčových.



Těmi ve čtvrté periodě sám zlikvidoval slibný svitavský náskok a v koncovce se postaral o udržení těsného vedení Válečníků.



„Hlavně jsme měli v závěru, kdy jsme vedli o sedm bodů, volit lepší řešení na útočné polovině, držet náskok a možná ho ještě dál budovat,“ byl si vědom kouč Růžička, který ambice na finále po vynikajícím ročníku neskrýval.



„Kdyby mi někdo před sezonou, kdy jsem budoval tento kádr se šesti hráči mladšími dvaadvaceti let, řekl, že budeme bojovat v šestém semifinále, bral bych to všemi deseti. Ale teď je to samozřejmě hořké. Pro moje družstvo je to těžká rána. Celkově v semifinále rozhodly zápasy ve Svitavách, kde Děčín ukázal kvalitu, hrál velmi dobře a získal tam dvě výhry, z nichž jedna rozhodně neměla přijít,“ vracel se svitavský lodivod k utkáním dva a pět.



„Poprvé v této sérii neplatilo, že kdo prohraje doskok, prohraje i utkání. Měli jsme obrovské štěstí a Lamba Autreyho, který nám zápas vyhrál vlastně sám. Svým klukům gratuluji, protože tohle byla kvalitní série a kvalitní soupeř,“ vyjádřil se děčínský kormidelník Tomáš Grepl.



Šance na finále tedy Turům definitivně zhasla, ale stále tu je naděje na první ligovou medaili. Což ostatně platí nejen pro Tury, ale také pro konkurenty z Olomoucka. SÉRIE O 3. MÍSTO: Dekstone Tuři Svitavy – BK Olomoucko (čtvrtek 23. května ve Svitavách, sobota 25. května v Prostějově, případně pondělí 27. května ve Svitavách).

Autor: Radek Halva