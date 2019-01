Svitavy – Svitavští Tuři mají na kontě po úspěšné dohrávce dvanáct vítězství, tedy stejný počet, jaký měli na konci minulé sezony.

Dohrávka nejvyšší soutěže mezi svitavskými Tury a posledním týmem tabulky nenabídla divákům příliš pohledného basketbalu. Důležité však je, že domácí si pohlídali bezpečné vítězství, které je posunulo na osmou příčku a znovu vylepšilo jejich pozici v boji o čtvrtfinále. Výhra to ale při vší úctě k brněnskému soupeři byla z kategorie „povinných".

Qanto Tuři Svitavy – MMCité Brno 73:62 (21:19, 44:31, 60:45)

Fakta: Body: Abercrombie 30, Votroubek 11, Šotnar 9, Špaček 8, Bašta 7, Teplý 5, Macela 3 – Bennett 19, Krakovič 10, Prášil 10, Zachrla 7, Šiška 7, Jokl 4, Müller 3, Semerád 2. Rozhodčí: Hruša, Jeřáb, Kapaňa. Trojky: 7:8. Fauly: 12:18. Trestné hody: 12/8 – 9/8. Doskoky: 43:39. Diváci: 400. Hráč zápasu: Abercrombie (Svitavy).

Dva faktory rozhodly o tom, že se v hale na Střelnici nebude konat překvapení. Jednak to byl výkon Coryho Abercrombieho, který si pod košem hostů chvílemi dělal, co chtěl, v pohodě sbíral doskoky a dával lehké koše. Hosté ho nebyli schopni jakýmkoli způsobem bránit.

„Byla to opět one man show, podobně jako čtyři dny zpátky na USK Praha. Tam nás porazil Mareš, teď Abercrombie. Když nám jeden hráč dá třicet bodů a má užitečnost 41, tak to se pak hraje špatně. Navíc to skoro všechno bylo z druhých střel po doskoku," smutnil brněnský kormidelník Vladimir Paunovič.

Druhým klíčem ke konečnému výsledku byla šestiminutová sekvence ve druhé čtvrtině, ve které Tuři šňůrou 17:0 utekli soupeři z vyrovnaného stavu 21:21 na 38:21 a získaný dvouciferný náskok do konce utkání nepustili. Brňané, kteří v první třetině drželi krok a dokonce několikrát vedli, se sice snažili vrátit se do zápasu, ale kvůli mizerné střelbě vyzněla jejich snaha zcela do ztracena.

Ve druhém poločase se Tuři spokojili s kontrolou svého náskoku. Vždy, když bylo třeba, trefili se za tři body (Votroubek, Šotnar, Bašta), případně se pod košem prosadil Abercrombie a rozdíl ve skóre zůstával kolem patnácti bodů. Za hosty byl nejvíce nebezpečný jejich nový rozehrávač Bennett, ale ani jeho úsilí nic nezměnilo na tom, že o vítězi bylo jasno dlouho před uplynutím čtyřiceti minut hry.

„Byli jsme lepší, co se týče doskoku, aktivnější v útočné hře, produktivnější při střelbě. Mohu být spokojen s tím, že jsme dostali jen dvaašedesát bodů, ale zčásti to bylo také díky tomu, že soupeř nedával volné střely, kterých měl Prášil i někteří další hráči poměrně dost. Naštěstí pro nás je neproměňovali, jinak mohlo být utkání dramatičtější," byl si svitavský trenér Stanislav Petr vědom, že výkon jeho svěřenců rozhodně nebyl stoprocentní.

A to hlavně v závěru, kdy se na palubovku dostali hráči z lavičky. „Na hřišti nám vznikl zmatek, což se mi nelíbilo a musíme si o tom popovídat. Vždyť jen za poslední tři minuty jsme ztratili snad pět míčů, házeli jsme si je do autu nebo na nohy," upozornil Petr, že jeho tým ke konci zbytečnými chybami a ztrátami dovolil soupeři korigovat výsledek.

Na radosti z vítězství to ale nic nezměnilo. „Chtěli jsme vyhrát a jsem samozřejmě rád, že se nám to povedlo. Bojujeme o play off a tento zápas nás opět posunul blíže k jeho branám," pochvaloval si Stanislav Petr.

Dvanáctým zářezem vyrovnali Tuři svoji bilanci za celou minulou sezonu a hned v sobotu ji budou moci vylepšit, když od 17 hodin hostí silnou Opavu.