Svitavy – Čtyři nová jména. O tomto počtu se hovořilo v případě posílení svitavského basketbalového družstva před jeho první sezonou v nejvyšší tuzemské soutěži

Manažer svitavského basketbalového klubu Pavel Špaček (vlevo) vítá v kolektivu Ladislava Horáka, hráče, který mu bezesporu výrazně pomůže v premiérové sezoně v Mattoni NBL. | Foto: Basketbal Svitavy

A jak bylo slibováno, čtyři jména byla na počátku prázdnin odtajněna pro celou sportovní veřejnost.

Teprve budoucnost ukáže, jestli to stran doplňování kádru bude ve Svitavách vše. Je ale jasné, kteří hráči se budou trenéru Jindřichu Svojanovskému hlásit v závěru července na startu přípravy. Ta zahajuje kondičním soustředěním v Jizerských horách.

Ke konkrétní dohodě došlo mezi BK Pardubice a Basketbalem Svitavy. Z týmu, proti kterému odehrají Svitavští v říjnu historicky první utkání v Mattoni NBL, přestupují dva talentovaní mladíci: rozehrávač Tomáš Macela a odchovanec Svitav, křídelník Jan Špaček. Oba dva jsou bývalými reprezentanty České republiky v mládežnických kategoriích U16 až U20 a mnohonásobnými mistry republiky v kategorii U16 a U18 v dresu Pardubic (Špaček také ve „čtrnáctkách“ za Snakes Ostrava).

Oba již v minulosti za muže Svitav hráli. Macela odehrál před třemi roky půl sezony ve II. lize a také Jan Špaček pomáhal po dva ročníky druholigovým mužům. „V uplynulé sezoně přispěli Pardubicím k bronzovým medailím v Mattoni NBL a Hradci Králové k záchraně prvoligové soutěže. Honza završil loňskou sezonu titulem akademického mistra republiky v dresu univerzitního týmu Pardubic. Zajímavostí je, že se vrací do Svitav po mnoha letech. Ve čtrnácti přestoupil ze Svitav do týmu Snakes Ostrava, kde odehrál dva roky a poté již zvolil pardubickou cestu. Přejme oběma hráčům, aby ta svitavská cesta byla tou optimální pro jejich další sportovní růst,“ komentoval tyto příchody a návrat svého syna do oddílu manažer Pavel Špaček. Podle dohody s vedením klubu je narýsovaná dvouletá spolupráce.

Představme si blíže i další dvě nové tváře, které obléknou poprvé v životě svitavský dres. Vysoký pivotman Radim Kramný působil v reprezentaci U20, Opavě a naposledy v prvoligovém Ústí nad Labem. Pouze o deset centimetrů méně měří Ladislav Horák a to je jméno, které má v české košíkové zvuk. Vždyť posuďte sami: V Mattoni NBL začínal v Pardubicích, několik let hájil nymburské barvy, zahrál si v Kolíně, Sadské a v uplynulém ročníku ligy v Poděbradech, reprezentoval v družstvu U20. Několikrát triumfoval v Mattoni NBL i českém poháru, má na kontě několik mládežnických titulů mistra republiky.

„S Radimem jsme se dohodli na dvouletém kontraktu a s Láďou na roční smlouvě s opcí na další rok. Oba tito hráči v minulosti hráli za mládežnické reprezentační výběry a zapadají do koncepce našeho klubu. Věříme, že se jim bude ve Svitavách líbit a dokáží své kvality v náročných soubojích i s vynikajícími zahraničními hráči, kteří nastupují v klubech Mattoni NBL,“ pronesl manažer Pavel Špaček.

(rh, špa)