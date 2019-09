Moravskotřebovský cyklistický závod Babí léto je nedílnou součástí zářijového sportovního programu v regionu.

Ilustrační foto. | Foto: František Matoušek

Je zařazen do dvou prestižních seriálů a jezdci budou sbírat body jednak do domácího Cyklomana, jednak do Poháru Českomoravské vrchoviny.