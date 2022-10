O prestiži jakou má Zlatá přilba by se jiným akcím mohlo jenom zdát. Však se jedná o nejstarší plochodrážní závod na světě! Kvalitní jezdci se do Pardubic hrnou a pořadatelé musí závodníky "přehazovat vidlemi".

"Rádi bychom tu měli více kvalitních jezdců, ale místa je málo. Už teď vím, že bych mohl mít o dvanáct závodníků víc," říká v rozhovoru pro Deník ředitel Zlaté přilby Evžen Erban.

Co pro vás představuje 74. ročník Zlaté přilby?

Abych pravdu řekl, tak pro mě osobně jen práci a zase více práce. Máme vysoko nasazenou laťku, pod kterou jít za žádnou cenu nemůžeme.

Jaká je vaše úloha při pořádání této velké akce?

Já sháním závodníky. Letos máme obrovskou výhodu, že se tu koná zároveň mistrovství Evropy, kde jedou ti nejlepší závodníci. V uvozovkách řečeno pro nás to znamená, že jim zaplatíme pouze jednu noc navíc.

Evžen Erban se svým typickým doutníkem.Zdroj: DENÍK/Luboš Jeníček

Místa je málo, závodníků moc

Máte nějaký systém, podle kterého vybíráte závodníky?

Prvně bych řekl, že to máme velmi silně obsazené, možná až moc. Poté totiž máme problém s tím, že nevíme koho dát do čtvrtfinále.

Můžete to blíž vysvětlit?

Do čtvrtfinále dáváme deset nejlepších závodníků plus naše dvě hvězdy Milíka a Kvěcha. U nich chceme, aby ten postup měli zjednodušený. Letos kvalifikaci pojedou jezdci, kteří by jinde měli čtvrtfinále jisté a byli by považovaní za špičku závodu.

Existují nějaká kritéria, kterými se řídíte?

Tak samozřejmě vybíráme závodníky Grand Prix a budoucí hvězdy. Vypíchnout ale musím například Antonia Lindbäcka, švédského jezdce.

Proč právě jeho?

On mi volal, že manažer by rád místo něj vzal jiného závodníka. Limba mi ale sdělil, že on ten zájem jet tady má enormní. Tak jsem mu řekl ať přijede on, že pro mě je daleko více zajímavý.

Prozraďte, čím…

Důvodů je víc. Za prvé barvou pleti. Tmavý, je jenom jeden. Za druhé je to také jezdec, který vyhrával Grand Prix a umí jezdit. Do třetice je to miláček místního publika.

Je zřejmé, že o závodníky tedy nemáte nouze…

Přesně tak. My řešíme spíše opačný problém, že bychom tu měli rádi více těch kvalitních jezdců, ale místa je málo. Už teď vím, že bych mohl mít o dvanáct jezdců víc.

V čem spatřujete výhody, že se tu zároveň koná i evropský šampionát?

Jak jsem již zmiňoval. Pro nás jako pořadatele je to ulehčení práce v tom, že ti kluci tu musí být. O dvě noci se déle vyspí a zajedou si Zlatou přilbu. Pro ně je evropský šampionát extrémně prestižní závod, jelikož pokud vyhrají, tak mají automaticky zajíštěné místo v Grand Prix.

Co dalšího se pojí s pořádáním Zlaté přilby?

Teď už dolaďujeme. Řešíme uzavření silnice, aby se nám tu neproháněly auta. Já se hlavně modlím, aby nám vyšlo počasí, to by veškeré přípravy byly passé.

Evžen Erban s jedním z vítězů Zlaté přilby.Zdroj: DENÍK/ Tomáš Kubelka

Milíka s Kvěchem vidím na bedně

Co nabídnete divákům?

Zlatou přilbu (směje se). Ne, ten program je takový uhlazený, jelikož jsme vázaní pevným časovým harmonogramem. Z důvodu, že jsme součástí televizního přenosu. Bohužel nemáme na doprovodné záležitosti prostor.

Přece jenom ale televizní přenos je pro vás klíčový, tak vás to nemůže mrzet.

Je to samozřejmě pro nás nesmírně důležité, především pro sponzory. Na druhou stranu oproti minulosti si za přenos musíme platit, což mi vadí. Když vidím, co všechno v té televizi dávají, tak by Zlatou přilbu měli brát všemi deseti. Ale zaplať pánbůh, že ten televizní přenos zde máme. (úsměv)

Na co se mohou letos těšit závodníci?

No to je přeci jasné, na přilbu. Víte, oni si této stříbrné trofeje cenní víc než titulu mistra světa. Každý z těch jezdců, kteří sem zavítali, tak se sem rád vrací. Jak říká naše heslo: „Jenom mrtví se na Zlatou přilbu nevrací.“

Koho letos považujete za favorita na zisk Zlaté přilby?

Je jich samozřejmě dost, ale pokud bych měl vypíchnout. Já je vidím ve vítězovi Doyleovi či Dudkovi, který letos obhajuje. Těch jmen je ale samozřejmě víc. Je to těžké vybírat. Ta účast je až až silná. Máme tu kvalitní závodníky z téměř celého světa, kteří se o titul nejlepšího jezdce poperou.

V závodu jsou i česká želízka, jak ona si povedou?

Pochopitelně spoléháme na Václava Milíka a Honzu Kvěcha. To jsou ti lídři. Ostatní jsou moc mladí a potřebují se ještě vyzávodit. Tihle dva by ale měli projít do semifinále a pro mě osobně nejlépe skončit na bedně. Jim velmi věřím.

Juniory ale také na ploché dráze uvidíme?

Máme tu šestnáctileté kluky, kteří pojedou, ale to jsou spíše talenti. Moc velký výběr ani není, jelikož hodně jich jede jiný závod, který prostě musí odjet.

Ředitel Zlaté přilby Evžen Erban (vpravo) na fotografii s primátorem města Pardubice, Martinem Charvátem.Zdroj: FB/ Zlatá přilba Pardubice

Covid nám vzal vítr z plachet

Zavítají do Pardubic ruští závodníci, nebo mají i plochodrážníci stopku?

Ti sem bohužel nemůžou přijet, což mě osobně mrzí. Je to za mě blbost zakazovat sportovcům závodit. Jestli Putin někde válčí s někým, tak ti kluci za to nemohou. To je chyba systému.

Ohlas diváků je v cizině srovnatelný jako u nás?

Máme tu fanoušky, kteří sem jezdí neustále. Letos například přijede jeden Skot, který tu bude potřicáté. Mezi Němci není výjimkou, že tu byli už čtyřicetkrát. Mají tu ubytování zařízené u známých a různě cestují po kraji. Zůstávají tu třeba celý týden, což pro město i kraj má obrovský přínos. Trochu mě mrzí, že Zlatá přilba má větší jméno právě v cizině, než tady u nás v České republice.

Narážíte na město a kraj. Letos ta podpora od nich byla dle vašich slov výrazná. Jak důležité to pro vás je?

Řekl bych až klíčové. Bez nich bychom byli namydlení. Potřebovali jsme novou světelnou tabuli či nafukovací a dřevěné mantinely. My bychom to nebyli schopni utáhnout, bez těchto sponzorů.

Jaké by to mělo následky, pokud byste ty finance nedostali?

Jednoduché. Nedostali bychom licenci dráhy a přilba by se nemohla jet. Víte, my z této události, jako klub, žijeme celý rok. Proto děkujeme sponzorům a vítáme každého diváka, který si zakoupí vstupenku.

To pro vás poslední dva roky musely být náročné…

Covid nám vzal vítr z plachet. Diváci jsou pro nás velmi důležití, a to nejen z finančního důvodu. Kdybych to měl trochu odlehčit, tak každého diváka hladím po tváři a prosím ho, ať přijde znovu.

Chystáte letos nějaká opatření proti covidu?

My už nemáme žádná. Když byly, tak to veliký počet diváků odrazovalo. My nejsme totiž poslušný národ a veliký počet lidí ty opatření nedodržovalo a především ani nechtělo. U nás na restrikce všichni kašlou.

Očekáváte tedy letos hojnou účast fanoušků?

Úplně plný dům samozřejmě nebude, protože máme stadion pro dvacet tisíc lidí. Ale očekáváme velkou návštěvnost. Samozřejmě také záleží na počasí.

Důležitým faktorem úspěchu akce je počasí, viďte?

To je naprosto klíčové jak pro nás, tak pro diváky. Když ráno prší, tak nepřijdou. Zlatá přilba se hodnotí i vzhledem k početné divácké kulise. Proto je to nesmírně důležité. Modlím se, ať je hezky a přijde co nejvíce diváků…