Slovenský šampionát vyvrcholil na známé trati v Šenkvicích a v kubatuře MX2 přijel o „bednu“ bojovat v barvách Orionu Jonáš Nedvěd. Úspěšně, neboť navázal na bronzové umístění z českého mistrovství stejně hodnotným výsledkem rovněž u našich východních sousedů.

V DEŠTI JEL PRO ÚSPĚCH

V závěrečném podniku, který se jel za nepříznivého deštivého počasí, obsadil Nedvěd v součtu dvou jízd páté místo a to mu k medaili stačilo, mistrem Slovenska se stal v této třídě Martin Krč před Šimonem Joštem. „Jonáš má za sebou dosud nejlepší sezonu ve své kariéře, konečně prodal to, co v něm je. Medaile z českého i slovenského mistrovství jsou skvělé, navíc zdárně ukončil vysokoškolské studium. Jsme domluveni tak, že ještě v příštím roce bude závodit v kubatuře MX2,“ uvedl manažer Orion Racing Teamu Petr Kovář.



Druhým reprezentantem litomyšlského družstva byl na Slovensku velezkušený Petr Bartoš a ten znovu prokázal svoje kvality tím, že si ve třídě MX Open vyjel na závěr třetí místo za Rakušanem Neurauterem a domácím Šimkem, navíc dojel druhý v závěrečném superfinále. V klasifikaci mistrovství Slovenska byl Bartoš čtvrtý, vítězem se stal po zásluze Neurauter. „Petr Bartoš znovu všem předvedl, že nepatří do starého železa. Páté místo v českém šampionátu bereme a nezapomínáme, že v Kramolíně dokonce dojel na stupních vítězů. Vyhrál také jeden závod veteránů, ale pro následující rok plánujeme, že Petr bude neustále prohánět mladší konkurenci v kategorii MX1 a veterány si zajede spíše sporadicky,“ zdůraznil Kovář.

KOUSÍČEK OD MEDAILE

Posledním, kdo ještě mohl rozmnožit letošní medailové konto Orionu, byl mladík Petr Rathouský v mezinárodním mistrovství České republiky juniorů. Jeho finálový závod se konal v Kaplici a Rathouský bojoval o „bednu“ ve třídě 125 ccm až do posledních metrů. Nakonec neúspěšně, ale bylo to tedy o pověstný „vlásek“, jelikož v konečném účtování nasbíral shodný počet bodů jako šťastnější Martin Venhoda, v jehož prospěch rozhodl vyšší počet lepších umístění v jednotlivých jízdách. „Je to samozřejmě škoda, nepohlídal si tam rakouského soupeře, navíc spadl, musím však říci, že udělal maximum. Ostatně neměl tak nabité motorky jako jeho rivalové. Petr je mladý kluk, všechno má před sebou. Pravidelně a velmi dobře jezdil v německém seriálu ADAC, kde zanechal výtečný dojem, zkusil si několikrát i třídu MX2 v českém mistráku a nezklamal. Je v něm velký potenciál a věřím, že v příštím roce bude jeho výkonnostní růst pokračovat,“ sdělil manažer Kovář.



Z výše uvedeného vyplývá, že Orion Team by se měl v roce 2020 objevit na domácích i zahraničních tratích ve stejné sestavě. Platí to i pro Barboru Laňkovou, která ho mezi ženami letos postříbřila. „Mám z jejích výsledků velikou radost, i proto, že Orion míval v minulosti na motokrosařky spíše smůlu, většinou přišly výpadky, ať kvůli zranění či z jiných důvodů. Bára však odjela perfektní závody a těším se na další spolupráci,“ řekl Kovář.

MICHEK? JEŠTĚ UVIDÍME…

Ještě jednu zajímavou aktivitu Orionu je třeba zmínit. Stal se totiž partnerem týmu Orion – Moto Racing Group specializovaného na dálkové soutěže a účastnícího se i nejprestižnější Rallye Dakar. A to je výzva pro Martina Michka, který pro litomyšlský tým před lety vyhrály tituly a v tomto roce obnovil někdejší partnerství na mistrovství ČR družstev. V říjnu se představil v soutěžích na písku v Maroku a Tunisku a cílí na Dakar, jehož dějištěm bude Saudská Arábie. Nabízí se otázka, zda se Michek v příštím roce neobjeví zpět v Orionu na motokrosových tratích…



„Je pravdou, že se mě na to ptá hodně lidí, ale zatím není nic jasného. Jméno by to pro nás bylo zajímavé, ale Martin se soustředí na dálkové soutěže a uvidíme, co přinese budoucnost,“ doplnil Kovář.