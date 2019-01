Litomyšl – První evropské závody v letošní sezoně absolvoval triatlonista Tomáš Kabrhel z DTC Litomyšl, loňský juniorský světový šampión na olympijských distancích.

Tomáš Kabrhel. | Foto: Archiv

Evropský pohár juniorů odstartoval na tratích v belgickém Tournai, kde se sešlo nabité pole včetně mimoevropských závodníků. Tomáš výborně zaplaval, pohyboval se na čtvrtém místě a i na kole jel ve vedoucí skupině. Na belgické rovině se však nikomu nechtělo moc jet, takže se před běžeckou částí vytvořila skoro padesátičlenná skupina. V ní se Kabrhel nedokázal prosadit a v cíli obsadil 27. pozici.

Seriál EP pokračoval v závěru května v Brně a pro české závodníky šlo o kvalifikaci na blížící se mistrovství Evropy. „Tomáš se nechal ve vodě zavřít a vyplaval kolem desátého místa. Na kole jezdil mezi pátou a patnáctou pozicí, než ho potkala velká smůla. Jeden ze soupeřů způsobil pád čtyř závodníků, do kterého se dostal i Tomáš. Sice se to obešlo bez zranění, ale s mnoha odřeninami a poškozením kola, takže nemohl dále pokračovat a závod pro něho skončil předčasně. Škoda, neboť dosavadní umístění by mu bezpečně jistilo přímý postup na mistrovství Evropy,“ popsal smolný průběh reprezentační a osobní trenér Zdeněk Kabrhel.

Jeho syn a svěřenec se však v závěru června ve španělské Pontevedře přece jenom objeví, když mu nakonec byla přidělena divoká karta.

(rh, zk)