Jako tréninkový doplněk pak odjet několik lokálních závodů. Na závěr sezony byl poté v plánu triatlon v Srbsku.

Proč ale ten minulý čas…

„Přípravu jsme zahájili podle sestaveného plánu. Kvůli mírné zimě bylo méně běžkařských kilometrů než v předchozím roce, ale o to více byla možnost věnovat se cyklistice, především MTB, a indoor tréninku. A samozřejmě nebylo možné podcenit ani plaveckou přípravu, kterou jako jedinou z disciplín absolvujeme pravidelně pod dohledem plaveckých trenérů,“ uvedl Roman Pittner.

Vrcholem opět mělo být soustředění na Mallorce, které bylo naplánováno do posledního detailu. Nicméně v souvislosti se současným děním ve světě a nařízením vlády týkajícím se zákazu vycestovat do rizikových oblastí se plány litomyšlských triatletů zhatily a na Mallorku neodcestovali.

„Závodní kalendář bude jistě přepracován a některé závody, doufejme, že skutečně jenom některé, budou zrušeny úplně. Místo stupňování tréninků do intenzity teď musíme všechno podřídit současné situaci. I vinou zavřených bazénů lze říci, že s přípravou je to daleko náročnější než v zimě. Jako sportovci ovšem celou situaci pochopitelně chápeme“ hodnotí současné dění týmový doyen Pittner.



„Dva z členů týmu jsou policisté a ti mají v současnosti i s ostatními složkami IZS práce nejvíce, tak jim na trénink zbývá ještě méně. Já jakožto projektant mám možnost home office a tak jsem na tom s plánováním tréninků i v nynější nelehké době o něco lépe,“ doplňuje lídr týmu Pavel Pešek.



„Ruku v ruce s celou realitou a prací, která je pro nás zdrojem příjmů, jde i to, že sportování si hradíme především ze svého. Nicméně díky našim partnerům, kteří nám poskytují finanční nebo materiální podporu, máme sportovní aktivity snadnější,“ doplnil Jaroslav Havran.