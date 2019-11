Jejich naděje na slušný výsledek se tedy nejevily jako valné, ale ukázalo se, že i proti silným soupeřům umí předvést odvážnou a rovnocennou partii.

Možná jenom trocha štěstí chyběla, aby si Svitavy odvezly z haly v Tuřanech překvapivé body. Rivalové se několikrát vystřídali ve vedení, v nástupu do třetí třetiny favorit odskočil na 6:4 a bylo to poprvé, co někdo vedl vyšším než jednobrankovým rozdílem. Ve 48. minutě ale vrátil T. Zach hosty na kontakt a ti se pak do posledních sekund snažili srovnat, v úplném závěru i v šesti bez brankáře, ale nebylo jim to dopřáno. Z palubovky tím pádem odcházeli smutní, nicméně předvedený výkon by pro ně měl být vzpruhou do dalších bojů, ze kterých by bylo potřeba těžit častější bodové přírůstky.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD

10. KOLO: Troopers – FbK TJ Svitavy 6:5 (2:2, 1:1, 3:2). Branky: 2. Horáček, 19. Kolajta, 23. Mati, 44. Gregor, 45. vlastní (T. Zach), 47. Jeski – 4. a 39. Říha, 13. Musil, 42. Hynek, 48. T. Zach. Rozhodčí: Hudeček – Rochovanský. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 105.



Svitavy: Pavlát – T. Zach, Maleček, Kulhavý, Kužela, Beneš – Prudil, Máček, Pakosta, Sauer, Motl, Hynek, Vašák, Říha, Musil.



Příští program (sobota 23. listopadu, 19:00): Svitavy – Horní Suchá.

Pořadí:

1. Troopers (30), 2. Hranice (26), 3. FBC Letka (19), 4. Horní Suchá (16), 5. Pelhřimov (15), 6. Hluk (15), 7. Svitavy (13), 8. Opava (12), 9. Klobouky (10), 10. Kopřivnice (10), 11. Třebíč (8), 12. Ostrava (6).