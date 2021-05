Autoskláři nenašli přesnou mušku, střelecky se prosadili pouze jednou v přesilové hře, což na lepší výsledek nemohlo stačit. Pardubická snaha narážela na výborného brankáře Čapka, který zdramatizování vývoje střetnutí nepřipustil.

„Musíme sportovně uznat, že Kladno vyhrálo zaslouženě. Od začátku bylo aktivnější, my sice měli pár pasáží, kdy jsme soupeře přehrávali, ale moc gólových příležitostí jsme si nevypracovali a pokud už ano, tak podržel hosty gólman. My jsme byli trochu přibrždění směrem do útoku, nepřenesli jsme do zápasu věci z tréninku. Na jeden gól se doma těžko vyhrává. Máme čtrnáct dnů, abychom se připravil na utkání na Kertu,“ připomněl trenér Jiří Mašík, že jeho svěřence čeká v brzké době neporažený lídr soutěže.

Naděje letohradských Jelenů na postup do čtvrtfinále dostávají neustále výraznější trhliny, neboť celek z Orlicka prohrál i druhé jarní utkání. Před týdnem utržil debakl od Kert Parku, nyní nestačil na Plzeň. Ze začátku to vypadalo na další příděl, jelikož domácím totálně utekl nástup do zápasu a za pět minut byli o tři góly pozadu. Z této děsivé sekvence se však Jelení oklepali a další průběh hry vypadal v jejich podání podstatně lépe. V prostřední třetině se přitáhli na rozdíl jediné branky a při troše štěstí a přesnějšího zakončení nemuselo zůstat jen u toho. Naopak přišla plzeňská pojistka, nicméně Jeleni, za které se poprvé v extralize trefili dva junioři, zanechali určitě optimističtější dojem než minulý týden.

Crossdock extraliga:

HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice – HBC Kladno 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 15. Filip (Bílý) – 9. Schnaubelt, 24. Soukup (Eitler), 37. Barnošák (Procházka), 45. Pražák (Kudela). Rozhodčí: Kettner – Záhora. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Hráno bez diváků.

Pardubice: Stárek – Filip, Kopřiva, Krejčí, Novotný, Školoudík, Turyna, Zajíček – Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kohoutek, Král, Kubeš, Langr, Moravec, Šimek, Staněk, Strouhal.

SK Hokejbal Letohrad – HBC Plzeň 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Branky: 8. Hubálek (Bečka), 29. Dostál (Cvejn) – 3. Hurt (Pokorný, Hýbl), 4. Benedikt (Malý), 5. Hýbl (Hurt), 35. Kejř (Hýbl). Rozhodčí: Štípek – Havelka. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Hráno bez diváků.

Letohrad: Novák – Bečka, Anýž, Macháček, Nazad, Dostál, Pražák – Hubálek, Faltejsek, Vychytil, Štefka, Halbrštát, Rozlílek, Faltus, Věchet, Bogdány, Cvejn, Palcer.

Další program:

Hostivař – Letohrad (sobota, 14:00), Pardubice mají o víkendu volno.